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В 2022 году чаще всего саперы ГСЧС работали на Харьковщине

Общество 13:03   01.01.2023
Оксана Якушко
В 2022 году чаще всего саперы ГСЧС работали на Харьковщине Фото: Радио Свобода

13962 раза в Харьковской области разминировали российские снаряды и мины пиротехники ГСЧС.

Чаще всего за прошлый год пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 13962 раза, Киевщине – 7084, Черниговщине – 4312, Донецкой области – 3292, Николаевщине – 2650, Сумщине – 1683, Херсонщине – 1 077.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения рф обезврежено 311 586 взрывоопасных предметов и 2 891 кг взрывчатого вещества, в том числе 2 156 авиационных бомб.
Обследована территория площадью около 77 362 гектара.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 13:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13962 раза в Харьковской области разминировали российские снаряды и мины пиротехники ГСЧС.".