В 2022 году чаще всего саперы ГСЧС работали на Харьковщине
Фото: Радио Свобода
13962 раза в Харьковской области разминировали российские снаряды и мины пиротехники ГСЧС.
Чаще всего за прошлый год пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 13962 раза, Киевщине – 7084, Черниговщине – 4312, Донецкой области – 3292, Николаевщине – 2650, Сумщине – 1683, Херсонщине – 1 077.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения рф обезврежено 311 586 взрывоопасных предметов и 2 891 кг взрывчатого вещества, в том числе 2 156 авиационных бомб.
Обследована территория площадью около 77 362 гектара.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 13:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13962 раза в Харьковской области разминировали российские снаряды и мины пиротехники ГСЧС.".