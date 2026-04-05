Пожилой мужчина погиб из-за сдетонировавшего снаряда на Харьковщине

70-летний мужчина принес взрывоопасный предмет домой в Балаклейском районе, сообщает Нацполиция.

Трагедия произошла 4 апреля в селе Петровское – оттуда в полицию поступило сообщение о взрыве.

70-летний местный житель села накануне нашел взрывоопасный предмет и притащил его домой. Из-за неосторожного обращения снаряд сдетонировал. Мужчина получил тяжелые взрывные ранения и скончался в машине скорой медицинской помощи.

Правоохранители осмотрели местность, изъяли вещественные доказательства. Задокументировали обстоятельства произошедшего и внесли информацию по данному факту в Единый реестр с примечанием «несчастный случай».