Пожилой мужчина погиб из-за сдетонировавшего снаряда на Харьковщине

Происшествия 12:57   05.04.2026
Оксана Якушко
Пожилой мужчина погиб из-за сдетонировавшего снаряда на Харьковщине Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

70-летний мужчина принес взрывоопасный предмет домой в Балаклейском районе, сообщает Нацполиция.

Трагедия произошла 4 апреля в селе Петровское – оттуда в полицию поступило сообщение о взрыве.

70-летний местный житель села накануне нашел взрывоопасный предмет и притащил его домой. Из-за неосторожного обращения снаряд сдетонировал. Мужчина получил тяжелые взрывные ранения и скончался в машине скорой медицинской помощи.

Правоохранители осмотрели местность, изъяли вещественные доказательства. Задокументировали обстоятельства произошедшего и внесли информацию по данному факту в Единый реестр с примечанием «несчастный случай».

  Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 12:57;

