Пожилой мужчина погиб из-за сдетонировавшего снаряда на Харьковщине
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
70-летний мужчина принес взрывоопасный предмет домой в Балаклейском районе, сообщает Нацполиция.
Трагедия произошла 4 апреля в селе Петровское – оттуда в полицию поступило сообщение о взрыве.
70-летний местный житель села накануне нашел взрывоопасный предмет и притащил его домой. Из-за неосторожного обращения снаряд сдетонировал. Мужчина получил тяжелые взрывные ранения и скончался в машине скорой медицинской помощи.
Правоохранители осмотрели местность, изъяли вещественные доказательства. Задокументировали обстоятельства произошедшего и внесли информацию по данному факту в Единый реестр с примечанием «несчастный случай».
Популярно
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, снаряд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожилой мужчина погиб из-за сдетонировавшего снаряда на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 12:57;