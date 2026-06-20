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Новости Харькова — главное 20 июня: удар по почте, перекрывали Киевскую трассу

Происшествия 20:42   20.06.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 20 июня: удар по почте, перекрывали Киевскую трассу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:30

Терминал «Новой почты» под Харьковом опять атаковали дроны

В пригороде Харькова вражеские дроны атаковали почтовый терминал, сообщила вечером 20 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате удара российских беспилотников возник пожар на территории почтового предприятия. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг коварно нанес повторные удары БпЛА. Попадание зафиксировано по зданию самого терминала, контейнерам и грузовым автомобилям. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения, а огонь стремительно распространился на площадь более 400 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

удар по новой почте 20 июня 2026 в Коротиче 7

20:42

Движение на Киевской трассе восстановили

Об открытии движения сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

19:13

Часть Киевской трассы под Харьковом перекрыли в связи с ситуацией безопасности

«В связи с ситуацией безопасности временно перекрыто движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский на участке км 459+316 — км 472+945 (от населенного пункта Песочин до населенного пункта Люботин)», — проинформировали в Facebook Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Что именно случилось на трассе, дорожники не сообщают. А также — не сообщают, когда планируют возобновить движение. Местные Telegram-каналы пишут о многочисленных взрывах в районе Коротича, а также — столбе дыма после «прилета», который виден в Люботине.

16:25

Враг сильно активизировался на севере от Харькова

«У россиян, в принципе, в нашей зоне ответственности, сильная интенсификация активности. Такое впечатление, что они просто понимают, что скоро могут быть проблемы с той же логистикой — и пытаются до этого момента как-то получить наибольшее количество результатов в ходе этой их весенне-летней кампании. Они очень оживились на Лиманском направлении, остаются же на Купянском и лезут севернее Харькова – там, где Гранов и Казачья Лопань. Пытаются лезть именно в том направлении, атаковать через границу», — рассказал  в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 20 июня сообщил о четырех боях с начала суток на Южно-Слобожанском направлении, два из них продолжаются. На Купянском направлении враг атаковал трижды, один бой еще идет.

Видео: национальный телемарафон: «Єдині новини»

12:26

Убийство учительницы: российский FPV-дрон охотился за ней в лесополосе

От удара российского FPV-дрона утром 20 июня погибла учительница начальной школы из Сковородиновки Ирина Емельяненко.

«На своем автомобиле она вместе с мужем ехала в сторону города Богодухов. Недалеко от поворота на Сковородиновку они заметили вражеский дрон, остановились и побежали в лесополосу. Рассчитывали, что беспилотник ударит в автомобиль, но российский военный направил его в беззащитную женщину. От тяжелых травм она погибла на месте», — сообщили в Facebook Золочевского поссовета.

Погибла Ирина Емельяненко
Фото: Золочевский поссовет/Facebook

11:55

Враг продвинулся на Купянском направлении — карта DeepState

Аналитики DeepState внесли изменения на карту фронта в Харьковской области, обозначив продвижения российской армии возле села Песчаное — по направлению к Ковшаровке.

Карта фронта на Купянском направлении 20 июня 2026
Иллюстрация: карта DeepState

10:43

Учительница погибла из-за удара FPV на Харьковщине

Россияне ударили FPV-дроном возле гражданского автомобиля в Золочевской громаде, сообщил «Объективу» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. Это произошло в 09:05 20 июня на дороге между Золочевом и селом Максимовка.

«В результате попадания погибла женщина 54 лет, учительница младших классов Сковородиновского лицея Золочевской громады. Предварительно ее сожитель 54 лет испытал острую реакцию на стресс», — проинформировал Коваленко.

09:53

FPV-дрон на оптоволокне впервые атаковал автомобиль в Харькове

«19 июня, ориентировочно в 21:40, российские военные атаковали Киевский район Харькова FPV-дроном (по предварительным данным, на оптоволокне). Попадание пришлось по гражданскому авто «Audi Q5″, которое двигалось по дороге. Водитель погиб на месте. Пассажирка получила ранения и была госпитализирована», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

09:17

Семь КАБов сбросили на Харьковщину россияне за сутки — Синегубов

«В Харькове погибли 48-летний и 76-летний мужчины, пострадали десять человек, в том числе шестилетний мальчик и 17-летняя девушка, — проинформировал Синегубов и дополнил. — Во время ликвидации последствий обстрелов 19 июня в Харькове обнаружили фрагменты тела мужчины».

08:09

15 вражеских атак за сутки зафиксировал на Харьковщине Генштаб ВСУ

«На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Двуречанское. На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 20 июня.

07:30

Вторая ночь КАБов в Харькове: есть погибший

Вторую ночь подряд Харьков подвергается ударам КАБов. Корректируемые авиабомбы против областного центра российская армия не использовала до этого с января. Воздушная тревога в городе была практически всю ночь. Около четырех утра прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил: по Холодногорскому району ударили КАБами.

Известно о «прилете» двух бомб. Разрушен двухэтажный дом. В течение нескольких часов спасатели доставали людей из-под завалов. По состоянию на 07:30 известно об одном погибшем и девяти пострадавших: большинство удалось вытащить из руин живыми.

Поисково-спасательная операция на месте продолжается.

Читайте также: 3 КАБа по Харькову, еще один спасатель умер от ран – итоги 19 июня

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2026 в 20:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".