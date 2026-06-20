Часть Киевской трассы под Харьковом перекрывали (обновлено)

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области вечером 20 июня сообщила о временном перекрытии ключевой дороги региона — Киевской трассы на участке между Песочином и Люботином.

Дополнено в 20:39. Движение на автомобильной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский восстановлено, сообщили в Службе.

19:03. «В связи с ситуацией безопасности временно перекрыто движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский на участке км 459+316 — км 472+945 (от населенного пункта Песочин до населенного пункта Люботин)», — проинформировали в Facebook службы.

Что именно случилось на трассе, дорожники не сообщают. А также — не сообщают, когда планируют возобновить движение. Местные Telegram-каналы сообщали о многочисленных взрывах в районе Коротича, а также — столбе дыма после «прилета», который виден в Люботине.

Схема объезда такая.

«Просим водителей учитывать указанные ограничения при планировании маршрутов и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и указаний соответствующих служб», — подчеркнули в Службе.

Напомним, часть окружной на севере от Харькова перекрыта после удара FPV-дрона по фуре. Там закрывают антидроновой сеткой участок, который оставался открытым по техническим причинам.