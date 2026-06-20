Частину Київської траси під Харковом перекривали (оновлено)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області увечері 20 червня повідомила про тимчасове перекриття ключової дороги регіону – Київської траси на ділянці між Пісочином та Люботином.

Доповнено о 20:39. Рух автомобільною дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський відновлено, повідомили у Службі.

19:03. “У зв’язку з безпековою ситуацією тимчасово перекрито рух для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 459+316 – км 472+945 (від населеного пункту Пісочин до населеного пункту Люботин)”, – поінформували у фейсбуці служби.

Що саме сталося на трасі, дорожники не повідомляють. А також – не інформують, коли планують відновити рух. Місцеві телеграм-канали повідомляли про численні вибухи в районі Коротича, а також – стовп диму після прильоту, який видніється в Люботині.

Схема об’їзду така.

“Просимо водіїв враховувати зазначені обмеження під час планування маршрутів та неухильно дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок відповідних служб”, — наголосили у Службі.

Нагадаємо, частина окружної на півночі від Харкова перекрита після удару FPV-дрона по фурі. Там закривають антидроновою сіткою ділянку, яка залишалася відкритою з технічних причин.