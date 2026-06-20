Сильно активизировались ВС РФ на севере от Харькова — ВСУ (видео)

Армия РФ интенсифицировала атаки на фронте и ставит рекорды по потерям, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«У россиян, в принципе, в нашей зоне ответственности, сильная интенсификация активности. Такое впечатление, что они просто понимают, что скоро могут быть проблемы с той же логистикой — и пытаются до этого момента как-то получить наибольшее количество результатов в ходе этой их весенне-летней кампании. Они очень оживились на Лиманском направлении, остаются же на Купянском и лезут севернее Харькова – там, где Гранов и Казачья Лопань. Пытаются лезть именно в том направлении, атаковать через границу», — рассказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом Трегубов отметил, что у оккупантов резко возросли потери, достигая рекордных показателей.

«Если обычно у нас в зоне ответственности было около 200 в сутки, сейчас 250, в один из недавних дней было 300. Это рекорд. На моей памяти, по крайней мере, это рекорд», — привел данные представитель ВСУ.