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Сильно активизировались ВС РФ на севере от Харькова — ВСУ (видео)

Записано 16:18   20.06.2026
Оксана Горун
Сильно активизировались ВС РФ на севере от Харькова — ВСУ (видео) Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ интенсифицировала атаки на фронте и ставит рекорды по потерям, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«У россиян, в принципе, в нашей зоне ответственности, сильная интенсификация активности. Такое впечатление, что они просто понимают, что скоро могут быть проблемы с той же логистикой — и пытаются до этого момента как-то получить наибольшее количество результатов в ходе этой их весенне-летней кампании. Они очень оживились на Лиманском направлении, остаются же на Купянском и лезут севернее Харькова – там, где Гранов и Казачья Лопань. Пытаются лезть именно в том направлении, атаковать через границу», — рассказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом Трегубов отметил, что у оккупантов резко возросли потери, достигая рекордных показателей.

«Если обычно у нас в зоне ответственности было около 200 в сутки, сейчас 250, в один из недавних дней было 300. Это рекорд. На моей памяти, по крайней мере, это рекорд», — привел данные представитель ВСУ.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2026 в 16:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ интенсифицировала атаки на фронте и ставит рекорды по потерям, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов".