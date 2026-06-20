Live

Сильно активізувалися ЗС РФ на півночі від Харкова – ЗСУ (відео)

Записано 16:18   20.06.2026
Оксана Горун
Сильно активізувалися ЗС РФ на півночі від Харкова – ЗСУ (відео) Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ інтенсифікувала атаки на фронті та ставить рекорди зі втрат, повідомив у етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“У росіян, в принципі, в нашій зоні відповідальності, сильна інтенсифікація активності. Таке враження, що вони просто розуміють, що скоро можуть бути проблеми з логістикою – і намагаються до цього моменту якось здобути найбільше результатів у ході цієї їхньої весняно-літньої кампанії. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, залишаються ж на Куп’янському та лізуть на північ від Харкова – там, де Гранів і Козача Лопань. Намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон”, – розповів Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому Трегубов зазначив, що в окупантів різко зросли втрати, сягаючи рекордних показників.

“Якщо зазвичай в нас у зоні відповідальності було десь 200 на добу, зараз 250, в один з нещодавніх днів було 300. Це рекорд. На моїй пам’яті принаймні це рекорд”, – навів дані представник ЗСУ.

Читайте також: Окупанти просунулися: “закидатимуть людьми” Ківшарівку — Коваленко

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 22 червня: FPV били по багатоповерхівках, КАБи по ТЕЦ
Новини Харкова – головне 22 червня: FPV били по багатоповерхівках, КАБи по ТЕЦ
22.06.2026, 13:50
Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі
Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі
22.06.2026, 12:53
Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)
Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)
22.06.2026, 13:08
Дефіцит вітаміну B6: симптоми, які часто залишаються непоміченими
Дефіцит вітаміну B6: симптоми, які часто залишаються непоміченими
22.06.2026, 13:22
Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов
Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов
22.06.2026, 11:51
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня
21.06.2026, 21:36

Новини за темою:

20.06.2026
Окупанти просунулися: “закидатимуть людьми” Ківшарівку – Коваленко
11.06.2026
СОУ розширили зону контролю біля Борової – Коваленко
02.05.2026
Тактика росіян захлинається в річках Харківщини: огляд фронту (відео)
02.05.2026
Ситуація на Куп’янському напрямку погіршується: у чому причина, пояснив Левієв
02.05.2026
Армія РФ просунулась до Осколу в районі Куп’янська – DeepState


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сильно активізувалися ЗС РФ на півночі від Харкова – ЗСУ (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2026 в 16:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ інтенсифікувала атаки на фронті та ставить рекорди зі втрат, повідомив у етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов".