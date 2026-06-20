Сильно активізувалися ЗС РФ на півночі від Харкова – ЗСУ (відео)

Армія РФ інтенсифікувала атаки на фронті та ставить рекорди зі втрат, повідомив у етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“У росіян, в принципі, в нашій зоні відповідальності, сильна інтенсифікація активності. Таке враження, що вони просто розуміють, що скоро можуть бути проблеми з логістикою – і намагаються до цього моменту якось здобути найбільше результатів у ході цієї їхньої весняно-літньої кампанії. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, залишаються ж на Куп’янському та лізуть на північ від Харкова – там, де Гранів і Козача Лопань. Намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон”, – розповів Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому Трегубов зазначив, що в окупантів різко зросли втрати, сягаючи рекордних показників.

“Якщо зазвичай в нас у зоні відповідальності було десь 200 на добу, зараз 250, в один з нещодавніх днів було 300. Це рекорд. На моїй пам’яті принаймні це рекорд”, – навів дані представник ЗСУ.