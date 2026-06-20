Новини Харкова – головне 20 червня: удар по пошті, перекривали Київську трасу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

22:30

Термінал “Нової пошти” під Харковом знову атакували дрони

У передмісті Харкова ворожі дрони атакували поштовий термінал, повідомила увечері 20 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Внаслідок удару російських безпілотників виникла пожежа на території поштового підприємства. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, ворог підступно завдав повторних ударів БпЛА. Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об’єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

20:42

Рух Київською трасою відновили

Про відкриття руху повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

19:13

Частину Київської траси під Харковом перекрили через безпекову ситуацію

“У зв’язку з безпековою ситуацією тимчасово перекрито рух для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 459+316 – км 472+945 (від населеного пункту Пісочин до населеного пункту Люботин)”, – поінформували у фейсбуці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Що саме сталося на трасі, дорожники не повідомляють. А також – не інформують, коли планують відновити рух. Місцеві телеграм-канали писали про численні вибухи в районі Коротича, а також – стовп диму після прильоту, який видніється в Люботині.

16:25

Ворог сильно активізувався на півночі від Харкова

“У росіян, в принципі, в нашій зоні відповідальності, сильна інтенсифікація активності. Таке враження, що вони просто розуміють, що скоро можуть бути проблеми з логістикою – і намагаються до цього моменту якось здобути найбільше результатів у ході цієї їхньої весняно-літньої кампанії. Вони дуже пожвавилися на Лиманському напрямку, залишаються ж на Куп’янському та лізуть на північ від Харкова – там, де Гранів і Козача Лопань. Намагаються лізти саме в тому напрямку, атакувати через кордон”, – розповів у етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 20 червня повідомив про чотири бої з початку доби на Південно-Слобожанському напрямку, два з них тривають. На Куп’янському напрямку ворог атакував тричі, один бій ще триває.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

12:26

Вбивство вчительки: російський FPV-дрон полював за нею в лісосмузі

Від удару російського FPV-дрона вранці 20 червня загинула вчителька початкової школи зі Сковородинівки Ірина Ємельяненко.

“На своєму автомобілі вона разом із чоловіком їхала в бік міста Богодухів. Неподалік повороту на Сковородинівку вони помітили ворожий дрон, зупинилися і побігли в лісосмугу. Розраховували, що безпілотник вдарить в авто, але російський військовий скерував його у беззахисну жінку. Від важких травм вона загинула на місці”, – повідомили у фейсбуці Золочівської селищної ради.

11:55

Ворог просунувся на Куп’янському напрямку – мапа DeepState

Аналітики DeepState внесли зміни на мапу фронту в Харківській області, позначивши просування російської армії біля села Піщане – в бік Ківшарівки.

10:43

Вчителька загинула через удар FPV на Харківщині

Росіяни вдарили FPV-дроном біля цивільного автомобіля у Золочівській громаді, повідомив «Об’єктиву» начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Це сталося о 09:05 20 червня на дорозі між Золочевом та селом Максимівка.

“В результаті влучання загинула жінка 54 років, вчителька початкових класів Сковородинівського ліцею Золочівської громади. Попередньо її співмешканець 54 років зазнав гострої реакції на стрес”, – поінформував Коваленко.

09:53

FPV-дрон на оптоволокні вперше атакував автомобіль у Харкові

“19 червня орієнтовно о 21:40 російські військові атакували Київський район Харкова FPV-дроном (за попередніми даними, на оптоволокні). Влучання прийшлося по цивільному авто “Audi Q5”, яке рухалося дорогою. Водій загинув на місці. Пасажирка дістала поранення та була госпіталізована“, – повідомила пресслужба прокуратури.

09:17

Сім КАБів скинули на Харківщину росіяни за добу

“У м. Харків загинули 48-річний і 76-річний чоловіки, постраждали 10 людей, зокрема 6-річний хлопчик і 17-річна дівчина, – поінформував Синєгубов і доповнив. – Під час ліквідації наслідків обстрілу 19 червня у м. Харків виявили фрагменти тіла чоловіка”.

08:09

15 ворожих атак за добу зафіксував на Харківщині Генштаб ЗСУ

“На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Вовчанськ, Охрімівка та Дворічанське. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Курилівки, Богуславки та Мирового”, – поінформував Генштаб у зведенні на 08:00 20 червня.

07:30

Друга ніч КАБів у Харкові: є загиблий

Другу ніч поспіль Харків зазнає ударів КАБами. Керовані авіабомби проти обласного центру російська армія не використовувала до цього з січня. Повітряна тривога в місті була майже всю ніч. Близько четвертої ранку пролунала серія вибухів. Мер Ігор Терехов повідомив: по Холодногірському району вдарили КАБами.

Відомо про “приліт” двох бомб. Зруйнований двоповерховий будинок. Упродовж кількох годин рятувальники діставали людей з-під завалів. Станом на 07:30 відомо про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих: більшість вдалося витягнути з руїн живими.

Пошуково-рятувальна операція на місці триває.