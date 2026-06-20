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Терминал «Новой почты» под Харьковом опять атаковали дроны (фото)

Происшествия 22:22   20.06.2026
Оксана Горун
Терминал «Новой почты» под Харьковом опять атаковали дроны (фото)

В пригороде Харькова вражеские дроны атаковали почтовый терминал, сообщила вечером 20 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате удара российских беспилотников возник пожар на территории почтового предприятия. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг коварно нанес повторные удары БпЛА. Попадание зафиксировано по зданию самого терминала, контейнерам и грузовым автомобилям. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения, а огонь стремительно распространился на площадь более 400 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Спасатели работали, несмотря на угрозу повторных атак. Им удалось ликвидировать все очаги пожара. Обошлось без пострадавших. Также уцелела техника ГСЧС.

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Напомним, из-за угрозы безопасности движения вечером перекрывали Киевскую трассу на отрезке от Песочина до Люботина. Тем временем российские паблики распространили видео горящего терминала «Новой почты» в Коротиче.

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удар по новой почте 20 июня 2026 в Коротиче 4

удар по новой почте 20 июня 2026 в Коротиче 2

удар по новой почте 20 июня 2026 в Коротиче

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2026 в 22:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пригороде Харькова вражеские дроны атаковали почтовый терминал, сообщила вечером 20 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".