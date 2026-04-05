Літній чоловік загинув через снаряд на Харківщині
70-річний чоловік приніс вибухонебезпечний предмет додому у Балаклійському районі, повідомляє Нацполіція.
Трагедія сталася 4 квітня у селі Петрівське – звідти до поліції надійшло повідомлення про вибух.
70-річний місцевий житель села напередодні знайшов вибухонебезпечний предмет та притягнув його додому. Через необережне поводження снаряд здетонував. Чоловік отримав тяжкі вибухові поранення та помер у машині швидкої медичної допомоги.
Правоохоронці провели огляд території, вилучили речові докази. задокументували обставини події та внесли інформацію за даним фактом до Єдиного реєстру з приміткою «нещасний випадок».
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 12:57;