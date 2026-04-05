Live

Літній чоловік загинув через снаряд на Харківщині

Події 12:57   05.04.2026
Оксана Якушко
Літній чоловік загинув через снаряд на Харківщині

70-річний чоловік приніс вибухонебезпечний предмет додому у Балаклійському районі, повідомляє Нацполіція.

Трагедія сталася 4 квітня у селі Петрівське – звідти до поліції надійшло повідомлення про вибух.

70-річний місцевий житель села напередодні знайшов вибухонебезпечний предмет та притягнув його додому. Через необережне поводження снаряд здетонував. Чоловік отримав тяжкі вибухові поранення та помер у машині швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці провели огляд території, вилучили речові докази.  задокументували обставини події та внесли інформацію за даним фактом до Єдиного реєстру з приміткою «нещасний випадок».

Читайте також: Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Троє постраждалих – російські БпЛА атакували Харківщину
Троє постраждалих – російські БпЛА атакували Харківщину
05.04.2026, 20:59
Заморозки на ґрунті очікують вночі 6 квітня у Харкові й області
Заморозки на ґрунті очікують вночі 6 квітня у Харкові й області
05.04.2026, 15:24
Вночі – заморозки, вдень +20. Прогноз погоди на 6 квітня у Харкові й області
Вночі – заморозки, вдень +20. Прогноз погоди на 6 квітня у Харкові й області
05.04.2026, 19:55
Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
05.04.2026, 22:16
Знову вибухи лунають у Харкові: у Вербну неділю росіяни атакують місто
Знову вибухи лунають у Харкові: у Вербну неділю росіяни атакують місто
05.04.2026, 17:23
РФ атакувала БпЛА “Герань-3” – дві жінки постраждали у Харкові
РФ атакувала БпЛА “Герань-3” – дві жінки постраждали у Харкові
05.04.2026, 18:55

Новини за темою:

05.04.2026
Літній чоловік загинув через снаряд на Харківщині
05.04.2026
ДТП у Харкові: автівка врізалася у вантажівку
05.04.2026
Загиблий і 11 постраждалих, серед них дитина, – як минула доба на Харківщині
03.04.2026
Пішла з дому і не повернулася: дівчину розшукує поліція Харківщини
03.04.2026
Двоє людей загинули після атак росіян на Харківщині, є постраждалі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 12:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річний чоловік приніс вибухонебезпечний предмет додому у Балаклійському районі, повідомляє Нацполіція.".