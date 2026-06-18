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Майже 3 тисячі одиниць зброї та 2,4 мільйона набоїв тримали харків’яни вдома

Події 19:26   18.06.2026
Оксана Якушко
Майже 3 тисячі одиниць зброї та 2,4 мільйона набоїв тримали харків’яни вдома

На Харківщині жителі регіону задекларували майже 3 тисячі одиниць зброї та понад 2,4 мільйона набоїв, повідомляє Нацполіція.

На Харківщині триває кампанія з легалізації знайденої або отриманої зброї.

Від початку проведення кампанії громадяни задекларували 2 984 одиниці зброї, з яких 2 390 автоматів, 106 карабінів і гвинтівок, 79 пістолетів, 6 комбінованих рушниць і 403 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, розповів заступник начальника відділу контролю за обігом зброї ГУНП в Харківській області Дмитро Акулов. Також задекларували 2 456 552 набої.

Лише з початку 2026 року жителі Харківщини задекларували 905 одиниць зброї та 844 154 набої.

Для оформлення декларації необхідно подати письмову заяву, паспорт або ID-картку, фотокартку розміром 3,5×4,5 см, документ про місце проживання або реєстрацію та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Декларуванню не підлягають види озброєння з високим ступенем ураження, зокрема гранатомети, міни, гранати та нарізна зброя калібру понад 12,7 мм. Також не можна задекларувати зброю з видаленим або підробленим маркуванням.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині жителі регіону задекларували майже 3 тисячі одиниць зброї та понад 2,4 мільйона набоїв, повідомляє Нацполіція.".