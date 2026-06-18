Live

Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома

Происшествия 19:26   18.06.2026
Оксана Якушко
Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома

В Харьковской области жители региона задекларировали почти 3 тысячи единиц оружия и более 2,4 миллиона патронов, сообщает Нацполиция.

В Харьковской области продолжается кампания по легализации найденного или полученного оружия. С ее начала граждане задекларировали 2 984 единицы оружия, из которых 2 390 автоматов, 106 карабинов и винтовок, 79 пистолетов, 6 комбинированных ружей и 403 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, рассказал заместитель начальника отдела контроля над оборотом оружия ГУНП в Харьковской области Дмитрий Акулов. Также задекларировали 2 456 552 патрона.

Только с начала 2026 года жители Харьковщины задекларировали 905 единиц оружия и 844 154 патрона.

Для оформления декларации необходимо подать письменное заявление, паспорт или ID-карту, фотографию размером 3,5×4,5 см, документ о месте жительства или регистрации и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Декларированию не подлежат виды вооружения оружия с высокой степенью поражения — гранатометы, мины, гранаты и нарезное оружие калибра более 12,7 мм. Также нельзя задекларировать оружие с удаленной или поддельной маркировкой.

Читайте также: Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)
Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)
18.06.2026, 16:19
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
18.06.2026, 17:30
Гроза, град, шквал: на Харьков и область надвигается опасная погода
Гроза, град, шквал: на Харьков и область надвигается опасная погода
18.06.2026, 13:55
Сегодня 18 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 июня 2026: какой праздник и день в истории
18.06.2026, 06:00
13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли
13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли
18.06.2026, 18:46
Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома
Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома
18.06.2026, 19:26

Новости по теме:

18.06.2026
Сигаретами нелегально торговали на Харьковщине: копы задержали нарушителей
16.06.2026
Липовая беременность для военнослужащей: в Харькове задержали врача
14.06.2026
Два человека пострадали из-за ударов БпЛА за прошедшие сутки на Харьковщине
04.06.2026
Ударил кирпичом по голове пенсионерку ради телефона и бутылок с водкой
04.06.2026
Вырвал телефон у человека с инвалидностью – копы поймали грабителя в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 19:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области жители региона задекларировали почти 3 тысячи единиц оружия и более 2,4 миллиона патронов, сообщает Нацполиция.".