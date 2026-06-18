Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома

В Харьковской области жители региона задекларировали почти 3 тысячи единиц оружия и более 2,4 миллиона патронов, сообщает Нацполиция.

В Харьковской области продолжается кампания по легализации найденного или полученного оружия. С ее начала граждане задекларировали 2 984 единицы оружия, из которых 2 390 автоматов, 106 карабинов и винтовок, 79 пистолетов, 6 комбинированных ружей и 403 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, рассказал заместитель начальника отдела контроля над оборотом оружия ГУНП в Харьковской области Дмитрий Акулов. Также задекларировали 2 456 552 патрона.

Только с начала 2026 года жители Харьковщины задекларировали 905 единиц оружия и 844 154 патрона.

Для оформления декларации необходимо подать письменное заявление, паспорт или ID-карту, фотографию размером 3,5×4,5 см, документ о месте жительства или регистрации и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Декларированию не подлежат виды вооружения оружия с высокой степенью поражения — гранатометы, мины, гранаты и нарезное оружие калибра более 12,7 мм. Также нельзя задекларировать оружие с удаленной или поддельной маркировкой.