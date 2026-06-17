Сьогодні 17 червня 2026: який день в історії

Сьогодні у Харкові – День жалоби в пам’ять про рятувальників, які загинули від удару російської ракети 15 червня. 17 червня 2022 року Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. У 1972-му в США затримали співробітників виборчого штабу президента Ніксона, які налаштовували прослуховування в таборі демократів у готелі “Вотергейт”. У 1953-му радянські війська танками придушили повстання у Східній Німеччині. У 1950-му провели першу успішну пересадку нирки. У 1944-му Ісландія проголосила незалежність від Данії. У 1941-му Гітлер затвердив остаточні приготування до операції “Барбаросса”. У 1885-му до гавані в Нью-Йорку прибула Статуя Свободи. У 1774-му Джорджа Вашингтона призначили головнокомандувачем Континентальної армії.

Свята та пам’ятні дати 17 червня

17 червня у Харкові – День жалоби. Місто вшанує пам’ять співробітника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради та рятувальників ДСНС, які загинули під час ліквідації наслідків російського обстрілу 15 червня.

17 червня у світі – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою.

Також сьогодні: Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день карате, Всесвітній день крокодила, Всесвітній день теселяції (мозаїки з геометричних фігур).

17 червня в історії

17 червня 1774 року Джорджа Вашингтона призначили головнокомандувачем Континентальної армії.

17 червня 1885 року в гавань у Нью-Йорку прибув подарунок від французів – Статуя Свободи. Докладніше.

17 червня 1941 року Гітлер затвердив остаточні приготування до операції “Барбаросса”, наказавши розпочати вторгнення в СРСР 22 червня. Сам “план Барбаросса” в початковому вигляді лідер нацистів ухвалив ще 18 грудня 1940-го, підписавши директиву №21. Свою назву план отримав від прізвиська імператора Священної Римської імперії Фрідріха I Барбаросси. Німці розраховували на блискавичний наступ – такий, як їм вдалося здійснити в західній Європі. Якби операція “Барбаросса” вдалася так, як її задумали, то територія СРСР була б захоплена до лінії Волга – Архангельськ. Розгром СРСР передбачав подальше визнання Великою Британією гегемонії Третього рейху у Європі. Радянську територію нацисти хотіли “розчленувати”, зокрема створивши Райхскомісаріат Україна та Райхскомісаріат Остланд, до якого мали входити Литва, Латвія, Естонія та значна частина Білорусі. А територію Фінляндії розширити до Білого моря. Забезпечити такий успіх мали в першу чергу завдяки масованому застосуванню танків. Одним із перших завдань було розгромити радянські війська в прикордонних районах і відкинути їх настільки далеко на схід, щоб радянська авіація не могла завдавати ударів по території Німеччини. Далі – відтіснити противника до тієї самої лінії А – А (Волга – Архангельськ). Залишки радянської промисловості за Уралом планували нейтралізувати ударами Люфтваффе. Як відомо, це спеціальна воєнна операція Гітлера виявилася приблизно такою ж успішною, як “Київ за три дні”.

17 червня 1944 року Ісландія проголосила незалежність від Данії. Докладніше.

17 червня 1950 року лікар із Чикаго Річард Лоулер провів першу успішну трансплантацію нирки. Пацієнткою була 49-річна Рут Такер із діагнозом полікістозна хвороба нирок. Операцію провели в лікарні “Little Company of Mary”, і вона зайняла 45 хвилин.

17 червня 1953 року радянські та східнонімецькі війська жорстко – із застосуванням військової техніки – придушили Берлінське повстання. Докладніше.

17 червня 1972 року в готельному комплексі “Вотергейт” поліція затримала п’ять агентів, які встановлювали підслуховування у штабі Демократичної партії. З цього розпочався один із найвідоміших політичних скандалів в історії США, який вартував посади президентові Ніксону. Детальніше.

17 червня 2022 року Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Докладніше.

Церковне свято 17 червня

17 червня вшановують пам’ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ввечері з’явилася веселка, то гарна погода буде до кінця літа.

Якщо зранку яскраве сонце, то наступний день буде похмурим.

Якщо захід багряний, то буде сильний вітер і негода.

Що не можна робити 17 червня

Не можна давати гроші в борг.

Не можна сваритися.

Краще цей день провести вдома.