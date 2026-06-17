Сегодня 17 июня 2026: какой день в истории

Сегодня в Харькове — День траура в память о спасателях, погибших от удара российской ракеты 15 июня. 17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В 1972-м в США задержали сотрудников избирательного штаба президента Никсона, которые настраивали прослушивание в лагере демократов в гостинице «Вотергейт». В 1953-м советские войска танками подавили восстание в Восточной Германии. В 1950-м провели первую успешную пересадку почки. В 1944-м Исландия провозгласила независимость от Дании. В 1941-м Гитлер утвердил окончательные приготовления к операции «Барбаросса». В 1885-м в гавань в Нью-Йорке прибыла Статуя Свободы. В 1774-м Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии.

Праздники и памятные даты 17 июня

17 июня в Харькове — День траура. Город почтит память сотрудника Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета и спасателей ГСЧС, погибших при ликвидации последствий российского обстрела 15 июня.

17 июня в мире – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Также сегодня: Всемирный день мусорщика, Всемирный день каратэ, Всемирный день крокодила, Всемирный день теселяции (мозаики из геометрических фигур).

17 июня в истории

17 июня 1774 года Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии.

17 июня 1885 года в гавань в Нью-Йорке прибыл подарок от французов – Статуя Свободы. Подробнее.

17 июня 1941 года Гитлер утвердил окончательные приготовления к операции «Барбаросса», приказав начать вторжение в СССР 22 июня. Сам «план Барбаросса» в первоначальном виде лидер нацистов принял еще 18 декабря 1940-го, подписав директиву №21. Свое название план получил от прозвища императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Немцы рассчитывали на молниеносное наступление – такое, как им удалось осуществить в западной Европе. Если бы операция «Барбаросса» удалась так, как она была задумана, то территория СССР была бы захвачена до линии Волга – Архангельск. Разгром СССР предполагал дальнейшее признание Великобританией гегемонии Третьего рейха в Европе. Советскую территорию нацисты хотели расчленить, в частности создав Рейхскомиссариат Украина и Рейхскомиссариат Остланд, в который должны были входить Литва, Латвия, Эстония и значительная часть Беларуси. А территорию Финляндии – расширить до Белого моря. Обеспечить такой успех рассчитывали в первую очередь благодаря массированному применению танков. Одной из первых задач было разгромить советские войска в приграничных районах и отбросить их настолько далеко на восток, чтобы советская авиация не могла наносить удары по территории Германии. Далее – оттеснить противника к линии А – А (Волга – Архангельск). Остатки советской промышленности за Уралом планировали нейтрализовать ударами Люфтваффе. Как известно, эта специальная военная операция Гитлера оказалась примерно столь же успешной, как «Киев за три дня».

17 июня 1944 года Исландия провозгласила независимость от Дании. Подробнее.

17 июня 1950 года врач из Чикаго Ричард Лоулер провел первую успешную трансплантацию почки. Пациенткой была 49-летняя Рут Такер с диагнозом поликистозная болезнь почек. Операцию провели в больнице «Little Company of Mary», и она заняла 45 минут.

17 июня 1953 года советские и восточногерманские войска жестко – с применением военной техники – подавили Берлинское восстание. Подробнее.

17 июня 1972 года в гостиничном комплексе «Уотергейт» полиция задержала пять агентов, устанавливавших «подслушку» в штабе Демократической партии. С этого начался один из самых известных политических скандалов в истории США, стоивший должности президенту Никсону. Подробнее.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Подробнее.

Церковный праздник 17 июня

17 июня чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Подробнее.

Народные приметы

Если к вечеру появилась радуга, то хорошая погода будет до конца лета.

Если с утра яркое солнце, то следующий день будет пасмурным.

Если закат багровый, то будет сильный ветер и ненастье.

Что нельзя делать 17 июня

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя ссориться.

Лучше этот день провести дома.