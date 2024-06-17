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Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   17.06.2024
Оксана Горун
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории

17 июня 1774 года Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии. В 1885-м в гавань в Нью-Йорке прибыла Статуя Свободы. В 1944-м Исландия провозгласила независимость от Дании. В 1950-м провели первую успешную пересадку почки. В 1953-м советские войска танками подавили восстание в Восточной Германии. А в 1972-м в США задержали сотрудников избирательного штаба президента Никсона, которые настраивали «прослушку» в лагере демократов в гостинице «Уотергейт».

Праздники и памятные даты 17 июня

17 июня в мире – Всемирный день борьбы с опустошением и засухой.

Также отмечают: Всемирный день мусорщика, Всемирный день каратэ, Всемирный день крокодила, Всемирный день тесселяции (мозаики из геометрических фигур).

17 июня в истории

17 июня 1774 года Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии.

17 июня 1885 года в гавань в Нью-Йорке прибыл подарок от французов – Статуя Свободы. Подробнее.

17 июня 1944 года Исландия провозгласила независимость от Дании.

Карта Исландии древняя
Старинная карта Исландии, 1630 год. Источник: Национальная университетская библиотека Исландии

В состав Дании страна входила еще с окончания наполеоновских войн (1814 года). Тогда Дания-Норвегия распались на два отдельных государства, и Исландия, исторически являвшаяся частью Норвегии, осталась в составе Дании. В то время ситуация на острове была очень неблагоприятной для развития. Население не могло оправиться после извержения в 1783 году вулкана Лаки, повлекшего массовую гибель скота, а в результате – голод и смерть четверти жителей. Поэтому в XIX веке происходила эмиграция населения – в основном в Северную Америку (выехало примерно 15 тыс. из 70 тыс. населения). Дать надежду и цель для развития исландцам смогли приверженцы движения за независимость. Его возглавил Йоун Сигурдссон – ученый, изучавший рукописи исландских саг и являвшийся экспертом по истории Исландии.

Памятник Йону Сигурдссону в Рейкьявике
Памятник Йоуну Сигурдссону в Рейкьявике. Фото: Эйнар Эйнарссон Кваран

Следует отметить, что борьба за независимость Исландии проходила исключительно мирным путем. Этому способствовало и расстояние от Исландии до столицы Дании – Копенгагена и адекватная реакция датского руководства на политические требования исландцев. Дания не желала применять насилие против исландцев и постепенно соглашалась с их требованиями. Уже в 1874 году Дания предоставила Исландии право утвердить Конституцию, а также ввести ограниченное самоуправление. В 1904-м самоуправление еще расширили. А в 1918-м заключили Акт об Унии, согласно которому Исландию признали полностью суверенным государством, связанным персональной унией с королем Дании. Таким образом, Исландия получила собственное правительство, но в течение 25 лет (на которые распространялось действие договора) ее внешними делами продолжала заниматься Дания. В то время посольства Дании в разных странах мира выставили два флага и два герба – Королевства Дании и Королевства Исландии. В годы Второй мировой войны обе страны заявили о нейтралитете. Однако Данию оккупировала в 1940 году Германия. А Исландию – британцы. В 1941-м на территории Исландии разместились войска США. Именно в таких условиях в 1944 году истек 25-летний срок действия Акта об Унии с Данией. Тогда исландцы провели референдум о независимости, по итогам которого 97% жителей поддержали отмену унии с Данией. 17 июня 1944 года Исландию формально провозгласили республикой. Войска союзников покинули ее только в 1946-м.

17 июня 1950 года врач из Чикаго Ричард Лоулер провел первую успешную трансплантацию почки. Пациенткой была 49-летняя Рут Такер с диагнозом поликистозная болезнь почек. Операцию провели в больнице «Little Company of Mary», и она заняла 45 минут.

17 июня 1953 года советские и восточногерманские войска жестко – с применением военной техники – подавили Берлинское восстание. Подробнее.

17 июня 1972 года в гостиничном комплексе «Уотергейт» полиция задержала пять агентов, устанавливавших «подслушку» в штабе Демократической партии. С этого начался один из самых известных политических скандалов в истории США, стоивший должности президенту Никсону. Подробнее.

Церковный праздник 17 июня

17 июня чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они были родными братьями, родившимися в семье отца-язычника и матери-христианки. Именно мать крестила сыновей и воспитала в христианской вере. В качестве послов персидского царя Аламундара братьев прислали для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником. Однако когда они отказались принять участие в языческом жертвоприношении, Юлиан заключил в тюрьму послов. А впоследствии – велел подвергнуть их жестоким мучениям. Во время пыток мученики славили Бога и молились. В конце концов им отсекли головы мечами. Узнав об убийстве своих послов и о том, что Юлиан с многочисленными войсками идет против него, царь Аламундар собрал войско и встал на границе своих владений. В битве персы одолели греков. А Юлиана Отступника убил великомученик Меркурий.

Народные приметы

Если к вечеру появилась радуга, то хорошая погода будет до конца лета.

Если с утра яркое солнце, то следующий день будет пасмурным.

Если закат багровый, то будет сильный ветер и ненастье.

Что нельзя делать 17 июня

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя ссориться.

Лучше этот день провести дома.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июня 1774 года Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии. В 1885-м в гавань в Нью-Йорке прибыла Статуя Свободы".