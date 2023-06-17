Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории

17 июня 1885 года в гавань в Нью-Йорке прибыла Статуя Свободы. В 1950-м была проведена первая успешная пересадка почки. В 1953-м советские войска танками подавили восстание в Восточной Германии. А в 1972 году в США задержали сотрудников избирательного штаба президента Никсона, которые настраивали подсушку в лагере демократов в гостинице «Уотергейт».

Праздники и памятные даты 17 июня

17 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

17 июня в истории

17 июня 1774 года Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии федератов.

17 июня 1885 года в гавань в Нью-Йорке прибыл подарок от французов – Статуя Свободы.

Ее доставили в разобранном состоянии – 350 частей упаковали в 214 ящиков. Перевозил ценный груз французский военный парусник «Изер». Статуя должна была стать подарком США к столетию американской революции. Однако по разным причинам несколько «опоздала». Идея постройки монумента принадлежала профессору и общественному деятелю Эдуару де Лабуле. И выразил он ее еще в 1856 году. К работе над проектом он приобщил молодого скульптора Фредерика Огюста Бартольди. Для него Статуя Свободы стала главным проектом на ближайшие 15 лет.

Вдохновительницей образа Свободы стала девушка с баррикады, которую скульптор видел во время уличных боев в Париже в 1851 году. Она держала в руке поднятый пылающий факел. Бартольди работал над медной оболочкой изваяния, а его внутренний массивный каркас создавал другой известный француз – инженер Густав Эйфель (автор всемирно известной башни). Общий вес меди, использованной для отлива статуи, – 31 тонна, стальной каркас весит 125 тонн. Высота статуи и пьедестала 93 метра. Создание монумента финансировали французские граждане, а постамента для нее – американцы. По прибытии запчастей в США статую собирали в течение четырех месяцев и торжественно открыли 28 октября 1886 года.

17 июня 1950 года врач из Чикаго Ричард Лоулер провел первую успешную трансплантацию почки. Пациенткой была 49-летняя Рут Такер с диагнозом «поликистозная болезнь почек». Операцию провели в больнице Little Company of Mary, и она заняла 45 минут.

17 июня 1953 года советские и восточногерманские войска жестко — с применением военной техники — подавили Берлинское восстание.

Поводом для него послужило недовольство немцев «советизацией» Восточной Германии. Процесс происходил «в лучших традициях» СССР: с притеснениями малого бизнеса, наступлением на частную собственность, «перекосом» в сторону тяжелой промышленности и, как следствие, тотальным дефицитом и очередями. При этом немцы имели возможность сравнивать ситуацию с тем, как развивалась западная часть страны, где действовал план Маршалла и возрождалась экономика. Все надежды, что смерть Сталина что-то изменит к лучшему, не оправдались. Так что народное возмущение выплеснулось на улицы.

Восстание началось 16 июня – с мирного марша протеста в Берлине против повышенных норм выработки. На улицы вышли 5000 человек. Марш завершился через три часа. Но на следующий день на улицы вышло гораздо больше людей – около 17 тысяч. Как выяснилось, восточногерманское и советское руководство к этому подготовились. Еще ночью в город завели военную технику. После полудня танки и бронированные машины направили против толпы. Войска открыли огонь. Восстание быстро подавили. Только по официальным данным во время этих событий погибли по меньшей мере 34 человека.

17 июня 1972 года в гостиничном комплексе «Уотергейт» полиция задержала пять агентов, устанавливавших «подсушку» в штабе Демократической партии. С этого начался один из самых известных политических скандалов в истории США, стоивший должности президенту Никсону.

Вызывающую акцию в «Уотергейте» во время предвыборной кампании спланировали сотрудники так называемого Комитета переизбрания президента (CREEP) Джордж Гордон Лидди и Говард Хант. Что касается цели подслушивания, существуют разные версии: от желания узнать о планах демократов на выборах до необходимости выяснить, нет ли у них компромата на самого Никсона. Что интересно – нанятые агенты пробирались в штаб демократов уже не впервые. До этого они успели установить «жучки» на телефоны начальника штаба Ларри О’Брайена и исполнительного директора Ассоциации демократических представителей в законодательном собрании штатов Роберта Спенсера Оливера. Но устройство в телефоне О’Брайена вышло из строя. Так что 17 июня его хотели заменить.

Обнаружил преступников обычный охранник гостиницы. Он обратил внимание на открытый замок на одной из дверей и вызвал полицию. Полицейские закрыли все входы, «прочесали» здание и задержали пятерых агентов. Масштабный скандал возник не сразу. По крайней мере, Никсон успел избраться на второй срок и даже еще пару лет поруководить США. Однако постепенно (не без помощи ФБР) информацию о настоящем размахе событий получили СМИ. Серию материалов о «грязной» избирательной кампании опубликовала «The Washington Post». Так что к моменту, когда начался суд над задержанными агентами, к нему уже было приковано все внимание американского общества. Заседание транслировали по ТВ.

В 1974 году дело дошло и до самого Никсона, упорно пытавшегося «отвертеться». Он, в частности, не предоставлял пленки из Овального кабинета, на которых были задокументированы его разговоры с помощниками. Но Верховный суд постановил выдать пленки — и на них оказалось именно то, что предполагалось. В том числе разговор президента с начальником аппарата о том, как препятствовать расследованию дела «Уотергейта» с помощью ЦРУ и ФБР. Конгресс запустил процедуру импичмента. И в итоге Никсон вынужден был сдаться – 8 августа 1974 года он написал заявление об отставке и объявил о нем на ТВ. А после этого сразу покинул Вашингтон.

Церковный праздник 17 июня

17 июня христиане чествуют святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Отец Митрофана Дометий был родным братом римского правителя. При этом он стал христианином, и во время гонений на христиан с двумя сыновьями уехал в Византию. Там он стал пресвитером, а затем занял епископский престол. Впоследствии епископами стали и его сыновья Проб, а после его смерти – Митрофан. Император Константин Великий, познакомившись со святым Митрофаном во время визита в Византию, увез того с собой в Рим. В 325 году во время первого Вселенского собора в Никее Константин Великий инициировал избрание Митрофана патриархом. Так он стал первым патриархом Константинопольским. В тот момент Митрофан уже был глубоким старцем. Сам он на Соборе не присутствовал. После завершения собрания император и главные участники мероприятия посетили Митрофана. По просьбе императора святитель указал себе достойного преемника – епископа Александра. Святитель Митрофан мирно скончался в 326 году, в возрасте 117 лет.

Народные приметы

Если на Митрофана пошел дождь, то еще несколько дней будет дождь.

Сильный ветер в этот день – к хорошему урожаю овощей, радуга – ягод, роса – грибов и орехов.

Что нельзя делать 17 июня

Нельзя смотреть на свое отражение в воде.

Нельзя ловить рыбу и пачкать воду – бросать в нее мусор или плевать.

Нельзя лениться.