Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії

17 червня 1774 року Джорджа Вашингтона призначили головнокомандувачем Континентальної армії. У 1885-му до гавані в Нью-Йорку прибула Статуя Свободи. У 1944-му Ісландія проголосила незалежність від Данії. У 1950-му провели першу успішну пересадку нирки. У 1953-му радянські війська танками придушили повстання у Східній Німеччині. А у 1972-му в США затримали співробітників виборчого штабу президента Ніксона, які налаштовували прослуховування в таборі демократів у готелі “Вотергейт”.

Свята та пам’ятні дати 17 червня

17 червня у світі – Всесвітній день боротьби зі спустеленням та посухою.

Також відзначають: Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день карате, Всесвітній день крокодила, Всесвітній день теселяції (мозаїки з геометричних фігур).

17 червня в історії

17 червня 1774 року Джорджа Вашингтона призначили головнокомандувачем Континентальної армії.

17 червня 1885 року в гавань у Нью-Йорку прибув подарунок від французів – Статуя Свободи. Детальніше.

17 червня 1944 року Ісландія проголосила незалежність від Данії.

До складу Данії країна входила ще з закінчення наполеонівських воєн (1814). Тоді Данія-Норвегія розпалися на дві окремі держави, й Ісландія, яка історично була частиною Норвегії, залишилася в складі Данії. Тоді ситуація на острові була дуже несприятливою для розвитку. Населення не могло оговтатися після виверження в 1783-му вулкана Лакі, що спричинило масову загибель худоби, а в результаті – голод і смерть чверті жителів. Тож у ХІХ столітті відбувалася еміграція населення – переважно в Північну Америку (виїхало близько 15 тис. з 70 тис. населення). Дати надію та мету для розвитку ісландцям змогли прихильники руху за незалежність. Його очолив Йоун Сігурдссон – вчений, який вивчав рукописи ісландських саг і був експертом з історії Ісландії.

Слід зазначити, що боротьба за незалежність Ісландії відбувалася виключно мирним шляхом. Цьому сприяла відстань від Ісландії до столиці Данії – Копенгагена та адекватна реакція данського керівництва на політичні вимоги ісландців. Данія не хотіла застосовувати насильство проти ісландців і поступово погоджувалася з їхніми вимогами. Уже у 1874 році Данія надала Ісландії право затвердити Конституцію, і навіть запровадити обмежене самоврядування. У 1904-му самоврядування ще розширили. А в 1918-му уклали Акт про Унію, згідно з яким Ісландію визнали повністю суверенною державою, що пов’язана персональною унією з королем Данії. Таким чином, Ісландія одержала власний уряд, але протягом 25 років (на які поширювалась дія договору) її зовнішніми справами продовжувала займатися Данія. На той час посольства Данії в різних країнах світу виставили два прапори та два герби – Королівства Данії та Королівства Ісландії. У роки Другої світової війни обидві країни заявили про нейтралітет. Проте Данію окупувала у 1940 році Німеччина. А Ісландію – британці. У 1941-му на території Ісландії розмістилися війська США. Саме в таких умовах у 1944 році минув 25-річний термін дії Акту про Унію з Данією. Тоді ісландці провели референдум про незалежність, за підсумками якого 97% мешканців підтримали скасування унії з Данією. 17 червня 1944 року Ісландію формально проголосили республікою. Війська союзників покинули її лише у 1946-му.

17 червня 1950 року лікар із Чикаго Річард Лоулер провів першу успішну трансплантацію нирки. Пацієнткою була 49-річна Рут Такер із діагнозом полікістозна хвороба нирок. Операцію провели в лікарні “Little Company of Mary”, і вона зайняла 45 хвилин.

17 червня 1953 року радянські та східнонімецькі війська жорстко – із застосуванням військової техніки – придушили Берлінське повстання. Детальніше.

17 червня 1972 року в готельному комплексі “Вотергейт” поліція затримала п’ять агентів, які встановлювали підслуховування у штабі Демократичної партії. З цього розпочався один із найвідоміших політичних скандалів в історії США, який вартував посади президентові Ніксону. Детальніше.

Церковне свято 17 червня

17 червня вшановують пам’ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були рідними братами, які народилися в родині батька-язичника та матері-християнки. Саме мати хрестила хлопців і виховала в християнській вірі. Як послів перського царя Аламундара братів прислали для укладання мирного договору з імператором Юліаном Відступником. Проте коли вони відмовилися взяти участь у язичницькому жертвоприношенні, Юліан ув’язнив послів. А згодом – звелів піддати їх жорстоким мукам. Під час катувань мученики славили Бога та молилися. Зрештою їм відсікли голови мечами. Дізнавшись про вбивство своїх послів і про те, що Юліан із численними військами йде проти нього, цар Аламундар зібрав військо і став на кордоні своїх володінь. У битві перси здолали греків. А Юліана Відступника вбив великомученик Меркурій.

Народні прикмети

Якщо ввечері з’явилася веселка, то гарна погода буде до кінця літа.

Якщо зранку яскраве сонце, то наступний день буде похмурим.

Якщо захід багряний, то буде сильний вітер і негода.

Що не можна робити 17 червня

Не можна давати гроші в борг.

Не можна сваритися.

Краще цей день провести вдома.