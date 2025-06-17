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Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   17.06.2025
Оксана Горун
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории

17 июня 2022 года — Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В 1972-м в США задержали сотрудников избирательного штаба президента Никсона, которые настраивали прослушивание в лагере демократов в гостинице «Уотергейт». В 1953-м советские войска танками подавили восстание в Восточной Германии. В 1950-м провели первую успешную пересадку почки. В 1944-м Исландия провозгласила независимость от Дании. В 1885-м в гавань в Нью-Йорке прибыла Статуя Свободы. В 1774-м Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии.

Праздники и памятные даты 17 июня

17 июня в мире – Всемирный день борьбы с опустошением и засухой.

Также сегодня: Всемирный день мусорщика, Всемирный день крокодила, Всемирный день теселяции (мозаики из геометрических фигур).

17 июня в истории

17 июня 1774 года Джорджа Вашингтона назначили главнокомандующим Континентальной армии.

17 июня 1885 года в гавань в Нью-Йорке прибыл подарок от французов – Статуя Свободы. Подробнее.

17 июня 1944 года Исландия провозгласила независимость от Дании. Подробнее.

17 июня 1950 года врач из Чикаго Ричард Лоулер провел первую успешную трансплантацию почки. Пациенткой была 49-летняя Рут Такер с диагнозом поликистозная болезнь почек. Операцию провели в больнице «Little Company of Mary», и она заняла 45 минут.

17 июня 1953 года советские и восточногерманские войска жестко – с применением военной техники – подавили Берлинское восстание. Подробнее.

Советские танки в Германии в 1953 году
Советский танк ИС-2 в Лейпциге. Фото Bundesarchiv

17 июня 1972 года в гостиничном комплексе «Уотергейт» полиция задержала пять агентов, устанавливавших «подслушку» в штабе Демократической партии. С этого начался один из самых известных политических скандалов в истории США, стоивший должности президенту Никсону. Подробнее.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Это решение утвердили во время заседания Европейского совета в Брюсселе. В нем приняли участие руководители 27 государств — членов Европейского Союза. «За» резолюцию проголосовали 529 парламентариев, «против» – 45, еще 14 воздержались. К моменту этого голосования его результат уже можно было предугадать, ведь 8 июня аналогичное решение поддержал Европарламент. Еврокомиссия признала европейскую перспективу Украины и рекомендовала предоставить ей статус кандидата на вступление в ЕС, а также выдала «домашнее задание».

Украина должна была: ввести законодательную процедуру отбора судей Конституционного суда; завершить процедуру проверки добропорядочности кандидатов в Высший совет юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины; усилить борьбу с коррупцией (назначив руководителей САП и НАБУ); внедрить антиолигархический закон; принять закон о СМИ, согласовав украинское законодательство с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах; обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF); принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора; завершить реформу законодательной базы по национальным меньшинствам в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«Приобретение статуса кандидата – это первый из трех этапов процесса вступления государства в ЕС, — объясняет Национальный институт стратегических исследований. — Следующим этапом является начало процедуры официальных переговоров о членстве, предусматривающей принятие соответствующего законодательства ЕС; подготовку к его внедрению; проведение судебных, административных, экономических и других реформ, необходимых для соответствия требованиям (критериям) присоединения государства-кандидата к Евросоюзу. Переговоры о членстве начинаются только после единогласного решения всех 27 государств-членов о том, что государство-кандидат выполнило все промежуточные задачи и готово к началу переговоров в рамках конкретного согласованного формата».

Украина начала переговоры о членстве 25 июня 2024 года.

Церковный праздник 17 июня

17 июня чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Подробнее.

Народные приметы

Если к вечеру появилась радуга, то хорошая погода будет до конца лета.

Если с утра яркое солнце, то следующий день будет пасмурным.

Если закат багровый, то будет сильный ветер и ненастье.

Что нельзя делать 17 июня

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя ссориться.

Лучше этот день провести дома.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июня 2022 года — Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС".