«Искандерами» по спасателям: трагедия в Харькове – итоги 15 июня 2026 года

МГ «Объектив» напоминает главные события 15 июня.

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Баллистическими ракетами «Искандер-М» по спасателям в Харькове ударили россияне этой ночью. Удар был целенаправленным – по людям, ликвидировавшим последствия предыдущего «прилета», заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В мэрии уточнили: об угрозе чрезвычайников предупредили. Поэтому они прекратили тушение пожара, бушующего на месте удара российского БпЛА в Холодногорском районе. Спасатели отошли от объекта на 300-400 метров. Но одна из четырех российских ракет ударила именно туда, где люди пытались скрыться. На месте погибли четверо сотрудников ГСЧС Харьковщины: Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко. А также – главный сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Алексей Дорожкин. Директор этого департамента Богдан Гладких сообщил, что еще шесть сотрудников ГСЧС получили тяжелые ранения, за их жизнь борются медики. Всего в результате ночной атаки на Харьков пострадали 13 человек. По данным Синегубова, в крайне тяжелом состоянии в реанимации – двое мужчин. Также в больнице – месячный ребенок.

«Прилет» по Художественному музею произошел в Харькове в воскресенье. Российский беспилотник попал в историческое здание, спроектированное архитектором Бекетовым. На месте возник масштабный пожар – огонь охватил более 1200 кв. м. Пылали крыша и чердак. Вода, которой заливали огонь, попала в экспозиционные залы. Спасатели, музейщики, журналисты и команда мэрии вместе с мэром срочно выносили экспонаты, которые еще можно было спасти. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: самые ценные экспонаты обезопасили еще в начале полномасштабной войны. Однако в здании на временном хранении были произведения современного искусства и графика из частных коллекций. Уцелевшие экспонаты будут реставрировать.

О подозрении сообщили 28-летнему жителю Песочина. В прошлом он – юрисконсульт. По версии Харьковской областной прокуратуры, мужчина предложил нацгвардейцу решить вопрос перевода в другую воинскую часть. Тот воевал в зоне активных боевых действий в Харьковской области, но из-за проблем со здоровьем хотел перевестись в более безопасный регион. Свою «помощь» делец оценил в 10 тыс. долларов. После получения денег его задержали.

Это временно, проинформировал Харьковзеленстрой. Специалисты проведут плановый ремонт сооружения: там переложат мостовую, обновят каменные плиты, а также покрасят все металлические элементы специальной краской для защиты от коррозии. Открыть обещают в течение трех недель.

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