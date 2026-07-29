“Війна триватиме не один рік” – депутат із Харкова пояснив відставку

29 липня черговий депутат 8-го скликання Харківської міськради достроково склав повноваження. У пресслужбі міськради зазначили, що заяву написав обранець від “Європейської солідарності” Ігор Пушкарьов. Рішення підтримали на сесії його колеги.

Пушкарьов – ветеран АТО. Він очолює Координаційну раду громадських організацій ветеранів АТО. І воює з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

“24 лютого 2022 пішов добровольцем та став на захист Харкова у складі добровольчого підрозділу “Фрайкор”, – сказано на сайті мерії.

Депутат брав участь у штурмі школи №134 на вул. Шевченка, де в перші дні вторгнення засіла російська ДРГ, а також у звільненні села Мала Рогань. З липня 2022 року – заступник командира з бойової підготовки у добровольчому підрозділі “Варта”. З червня 2023 року служить у ЗСУ (зараз – у складі 413-го окремого полку безпілотних систем “Рейд”).

На своїй сторінці у фейсбуці Пушкарьов пояснив рішення відмовитися від депутатства.

“Тому що є розуміння, що війна буде тривати не один рік. На жаль. Тому що одним жопом на двох стільцях – то таке, не для мене. Бо справу свою потрібно робити чесно. Бо коли розумієш, що від твоїх знань, досвіду, вміння впихнути невпихуєме може залежати багато чого, то навіть крихти часу на іншу діяльність виділити не можеш. І не хочеш! Бо я знаю, що чоловіки повинні захищати своє, родину, країну. Бо я не хочу перетворитись на кнопку”, – написав Пушкарьов.