Сьогодні 19 червня 2026: яке свято та день в історії

19 червня в Україні – День фермера. У цей день 1999 року вийшла перша публічна бета-версія ком’ютерної гри “Counter-Strike”. У 1991-му найвідоміший наркобарон світу Пабло Ескобар здався колумбійській владі. У 1968-му Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію № 255 – про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї. У 1953-му в США на електричному стільці стратили подружжя Розенбергів, яке звинуватили в шпигунстві на користь СРСР. У 1926-му кілер убив Володимира Оскілка – українського військового та громадського діяча часів УНР. У 1819-му до Великої Британії приплив перший пароплав, що перетнув Атлантичний океан.

Свята та пам’ятні дати 19 червня

19 червня в Україні – День фермера.

У світі – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

У третю п’ятницю червня відзначають Міжнародний день вина «Шенен Блан».

Також сьогодні: Всесвітній день прогулянки, Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день серпоподібноклітинної анемії, Міжнародний день коробки, Всесвітній день альбатроса.

19 червня в історії

19 червня 1819 року до Великої Британії – в порт Ліверпуля – приплив пароплав “Саванна”. Він став першим пароплавом, що перетнув Атлантичний океан. Докладніше.

19 червня 1926 року пострілом у серце кілер убив Володимира Оскілка – українського військового та громадського діяча часів УНР. Докладніше.

19 червня 1953 року в США на електричному стільці стратили місцевих комуністів подружжя Джуліуса та Етель Розенбергів. Докладніше.

19 червня 1968 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію № 255 – про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї. Докладніше.

19 червня 1991 року найвідоміший наркобарон світу та мультимільярдер Пабло Ескобар здався колумбійській владі (добившись скасування для себе екстрадиції до США). Докладніше.

19 червня 1999 року вийшла перша публічна бета-версія комп’ютерної гри “Counter-Strike” (Beta 1.0), яка була модифікацією для гри “Half-Life“. Розробила Counter-Strike не компанія Valve, яка випустила Half-Life. Задумав гру, що стала популярним онлайн-шутером для кількох поколінь гравців, студент-програміст із Канади Мінь Лі. Він працював над грою спільно з геймдизайнером із США Джессом Кліффом (він також займався “розкруткою” гри). Вони взялися до роботи у січні 1999 року. Тоді ж Кліфф створив сайт counter-strike.net, де ділився повідомленнями про напрацювання та залучав спільноту до творчого процесу.

Несподівано ця ініціатива “завірусилася” – нікому не відомий сайт привернув увагу тисяч відвідувачів. Поки Лі працював над кодом та дизайном гри, геймери розробляли карти, моделі та інший контент. Ця група ентузіастів відома як Counter-Strike Team. Бета-версія гри, що вийшла 19 червня, була далеко не ідеальною – вона працювала нестабільно, тому розробники постійно випускали оновлення, доопрацьовуючи недоліки. Попри недосконалість, популярність Counter-Strike зростала, і на продукт програмістів-початківців звернуло увагу керівництво Valve. Counter-Strike Team запросили на роботу до цієї компанії. Уже 31 серпня 2000 року компанія оголосила, що Counter-Strike продаватиметься як окрема гра, а релізна версія вийшла 9 листопада того ж року. Згодом Counter-Strike стала однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін світу, з якої проводять міжнародні чемпіонати. Counter-Strike багато років була однією з головних дисциплін міжнародного турніру World Cyber ​​Games.

Церковне свято 19 червня

19 червня вшановують пам’ять апостола Юди, брата Господнього по плоті. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо бджоли з самого ранку збирають мед – день буде хорошим.

Якщо бджоли сонні – чекайте на похолодання.

Якщо бджоли не вилазять із вулика – піде дощ.

Якщо бджоли злі – до посухи.

Що не можна робити 19 червня

Пасічникам не можна перераховувати бджіл.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сваритися та заздрити.