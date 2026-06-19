Сегодня 19 июня 2026: какой праздник и день в истории
19 июня в Украине – День фермера. В этот день 1999 года вышла первая публичная бета-версия компьютерной игры «Counter-Strike». В 1991-м самый известный наркобарон мира Пабло Эскобар сдался колумбийским властям. В 1968-м Совбез ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. В 1953-м в США на электрическом стуле казнили супругов Розенбергов, которых обвинили в шпионаже в пользу СССР. В 1926-м киллер убил Владимира Оскилко – украинского военного и общественного деятеля времен УНР. В 1819-м в Великобританию прибыл первый пароход, переплывший Атлантический океан.
Праздники и памятные даты 19 июня
19 июня в Украине – День фермера.
В мире – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
В третью пятницу июня отмечают Международный день вина «Шенен Блан».
Также сегодня: Всемирный день прогулки, Всемирный день детского футбола, Международный день серповидоклеточной анемии, Международный день коробки, Всемирный день альбатроса.
19 июня в истории
19 июня 1819 года в Великобританию – в порт Ливерпуля – приплыл пароход «Саванна». Он стал первым пароходом, пересекшим Атлантический океан. Подробнее.
19 июня 1926 года выстрелом в сердце киллер убил Владимира Оскилко — украинского военного и общественного деятеля времен УНР. Подробнее.
19 июня 1953 года в США на электрическом стуле казнили местных коммунистов супругов Джулиуса и Этель Розенберг. Подробнее.
19 июня 1968 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. Подробнее.
19 июня 1991 года самый известный наркобарон мира и мультимиллиардер Пабло Эскобар сдался колумбийским властям (добившись отмены для себя экстрадиции в США). Подробнее.
19 июня 1999 года вышла первая публичная бета-версия компьютерной игры «Counter-Strike» (Beta 1.0), которая была модификацией для игры «Half-Life«. Разработала Counter-Strike не компания Valve, выпустившая Half-Life. Задумал игру, ставшую популярным онлайн-шутером для нескольких поколений игроков, студент-программист из Канады Минь Ли. Он работал над игрой совместно с геймдизайнером из США Джессом Клиффом (он также занимался «раскруткой» игры). Они принялись за работу в январе 1999 года. Тогда же Клифф создал сайт counter-strike.net, где делился сообщениями о наработках и привлекал сообщество к творческому процессу.
Неожиданно эта инициатива «завирусилась» – никому не известный сайт привлек внимание тысяч посетителей. Пока Ли работал над кодом и дизайном игры, геймеры разрабатывали карты, модели и другой контент. Эта группа энтузиастов известна как Counter-Strike Team. Бета-версия игры, вышедшая 19 июня, была далеко не идеальной – она работала нестабильно, поэтому разработчики постоянно выпускали обновления, дорабатывая недостатки. Несмотря на несовершенство, популярность Counter-Strike росла, и на продукт начинающих программеров обратило внимание руководство Valve. Counter-Strike Team пригласили на работу в эту компанию. Уже 31 августа 2000 года компания объявила, что Counter-Strike будет продаваться как отдельная игра, а релизная версия вышла 9 ноября того же года. Впоследствии Counter-Strike стала одной из популярнейших киберспортивных дисциплин мира, по которой проводят международные чемпионаты. Counter-Strike много лет являлась одной из главных дисциплин международного турнира World Cyber Games.
Церковный праздник 19 июня
19 июня чтят память апостола Иуды, брата Господня по плоти. Подробнее.
Народные приметы
Если пчелы с самого утра собирают мед – день будет хорошим.
Если пчелы сонные – ждите похолодания.
Если пчелы не вылазят из улья – пойдет дождь.
Если пчелы злые – к засухе.
Что нельзя делать 19 июня
Пчеловодам нельзя пересчитывать пчел.
Нельзя отказывать в помощи.
Нельзя ссориться и завидовать.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 06:00;