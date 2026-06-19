Сегодня 19 июня 2026: какой праздник и день в истории

19 июня в Украине – День фермера. В этот день 1999 года вышла первая публичная бета-версия компьютерной игры «Counter-Strike». В 1991-м самый известный наркобарон мира Пабло Эскобар сдался колумбийским властям. В 1968-м Совбез ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. В 1953-м в США на электрическом стуле казнили супругов Розенбергов, которых обвинили в шпионаже в пользу СССР. В 1926-м киллер убил Владимира Оскилко – украинского военного и общественного деятеля времен УНР. В 1819-м в Великобританию прибыл первый пароход, переплывший Атлантический океан.

Праздники и памятные даты 19 июня

19 июня в Украине – День фермера.

В мире – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

В третью пятницу июня отмечают Международный день вина «Шенен Блан».

Также сегодня: Всемирный день прогулки, Всемирный день детского футбола, Международный день серповидоклеточной анемии, Международный день коробки, Всемирный день альбатроса.

19 июня в истории

19 июня 1819 года в Великобританию – в порт Ливерпуля – приплыл пароход «Саванна». Он стал первым пароходом, пересекшим Атлантический океан. Подробнее.

19 июня 1926 года выстрелом в сердце киллер убил Владимира Оскилко — украинского военного и общественного деятеля времен УНР. Подробнее.

19 июня 1953 года в США на электрическом стуле казнили местных коммунистов супругов Джулиуса и Этель Розенберг. Подробнее.

19 июня 1968 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. Подробнее.

19 июня 1991 года самый известный наркобарон мира и мультимиллиардер Пабло Эскобар сдался колумбийским властям (добившись отмены для себя экстрадиции в США). Подробнее.

19 июня 1999 года вышла первая публичная бета-версия компьютерной игры «Counter-Strike» (Beta 1.0), которая была модификацией для игры «Half-Life«. Разработала Counter-Strike не компания Valve, выпустившая Half-Life. Задумал игру, ставшую популярным онлайн-шутером для нескольких поколений игроков, студент-программист из Канады Минь Ли. Он работал над игрой совместно с геймдизайнером из США Джессом Клиффом (он также занимался «раскруткой» игры). Они принялись за работу в январе 1999 года. Тогда же Клифф создал сайт counter-strike.net, где делился сообщениями о наработках и привлекал сообщество к творческому процессу.

Неожиданно эта инициатива «завирусилась» – никому не известный сайт привлек внимание тысяч посетителей. Пока Ли работал над кодом и дизайном игры, геймеры разрабатывали карты, модели и другой контент. Эта группа энтузиастов известна как Counter-Strike Team. Бета-версия игры, вышедшая 19 июня, была далеко не идеальной – она работала нестабильно, поэтому разработчики постоянно выпускали обновления, дорабатывая недостатки. Несмотря на несовершенство, популярность Counter-Strike росла, и на продукт начинающих программеров обратило внимание руководство Valve. Counter-Strike Team пригласили на работу в эту компанию. Уже 31 августа 2000 года компания объявила, что Counter-Strike будет продаваться как отдельная игра, а релизная версия вышла 9 ноября того же года. Впоследствии Counter-Strike стала одной из популярнейших киберспортивных дисциплин мира, по которой проводят международные чемпионаты. Counter-Strike много лет являлась одной из главных дисциплин международного турнира World Cyber ​​Games.

Церковный праздник 19 июня

19 июня чтят память апостола Иуды, брата Господня по плоти. Подробнее.

Народные приметы

Если пчелы с самого утра собирают мед – день будет хорошим.

Если пчелы сонные – ждите похолодания.

Если пчелы не вылазят из улья – пойдет дождь.

Если пчелы злые – к засухе.

Что нельзя делать 19 июня

Пчеловодам нельзя пересчитывать пчел.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться и завидовать.