Сегодня 19 июня: какой праздник и день в истории
19 июня в Украине – День фермера. В єтот день 1819 года в Великобританию приплыл первый пароход, пересекший Атлантический океан. В 1953-м в США на электрическом стуле казнили супругов Розенберг, которых обвинили в шпионаже в пользу СССР. В 1968-м Совбез ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. В 1991-м самый известный наркобарон мира Пабло Эскобар сдался колумбийским властям.
Праздники и памятные даты 19 июня
19 июня в Украине – День фермера.
В мире – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии.
Также отмечают: Всемирный день детского футбола, Международный день прогулки, Международный день коробки, Всемирный день альбатроса.
19 июня в истории
19 июня 1819 года в Великобританию – в порт Ливерпуля – приплыл пароход «Саванна». Он стал первым пароходом, пересекшим Атлантический океан. Подробнее.
19 июня 1953 года в США на электрическом стуле казнили местных коммунистов супругов Джулиуса и Этель Розенберг. Подробнее.
19 июня 1968 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. Ее полное название «Вопрос о мерах по обеспечению безопасности государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающих ядерным оружием». В том заседании Совбеза, которое утвердило резолюцию, принимали участие представители 15 государств. Ни один не проголосовал против, однако пятеро воздержались (представители Франции, Алжира, Индии, Пакистана и Бразилии).
Суть резолюции такова. Во-первых, ее авторы признали, что агрессия с использованием ядерного оружия против государства, которое такого оружия не имеет, «создала бы обстановку, в которой Совет Безопасности и прежде всего его постоянные члены, имеющие ядерное оружие, должны были бы немедленно действовать в соответствии с их обязательствами согласно Уставу Организации Объединенных Наций». Во-вторых, «приветствовали намерения» отдельных государств обеспечить оказание немедленной помощи «любому государству – участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющему ядерным оружием, которое является жертвой акта или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия». В-третьих, подтвердили право страны на индивидуальную или коллективную самооборону, пока Совбез не примет меры, необходимые для поддержания международного мира и безопасности.
«Положения документа, гарантирующего безопасность государствам, не имеющим ядерного оружия, в случае агрессии против них государства, обладающего ядерным оружием, приобрели особую актуальность после агрессии российской федерации против Украины. С начала вооруженного конфликта 2014 года и особенно после широкомасштабного нападения 24 февраля 2022 года как представители высшего военно-политического руководства государства-агрессора, так и российские пропагандисты неоднократно угрожали применить против Украины ядерное оружие», — отмечают в Информационном агентстве Министерства обороны Украины «АрмияInform».
19 июня 1991 года самый известный наркобарон мира и мультимиллиардер Пабло Эскобар сдался колумбийским властям (добившись отмены для себя экстрадиции в США). Подробнее.
Церковный праздник 19 июня
19 июня чтят память апостола Иуды, брата Господня по плоти. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа, а также сыном Иосифа Обручника от его первой жены. В начале жизни Иуда не верил в божественную сущность своего брата, но впоследствии – поверил и стал одним из 12 его ближайших учеников. При этом из-за первоначального неверия считал себя недостойным называться братом Божьим. После Вознесения Христа апостол Иуда проповедовал христианство в Иудее, Галилее, Самарии, а затем – в странах Аравии, Сирии и Месопотамии. Умер около 80-го года в Армении, в городе Арати, где его распяли на кресте и пронзили стрелами.
Народные приметы
Если пчелы с самого утра собирают мед – день будет хорошим.
Если пчелы сонные – ждите похолодания.
Если пчелы не вылазят из улья – пойдет дождь.
Если пчелы злые – к засухе.
Что нельзя делать 19 июня
Пчеловодам нельзя пересчитывать пчел.
Нельзя отказывать в помощи.
Нельзя ссориться и завидовать.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня в Украине – День фермера. В єтот день 1819 года в Великобританию приплыл первый пароход, пересекший Атлантический океан".