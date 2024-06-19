Сьогодні 19 червня: яке свято та день в історії

19 червня в Україні – День фермера. У цей день 1819 року до Великої Британії приплив перший пароплав, що перетнув Атлантичний океан. У 1953-му в США на електричному стільці стратили подружжя Розенбергів, яке звинуватили в шпигунстві на користь СРСР. У 1968-му Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію № 255 – про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї. У 1991-му найвідоміший наркобарон світу Пабло Ескобар здався колумбійській владі.

Свята та пам’ятні дати 19 червня

19 червня в Україні – День фермера.

У світі – Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день поінформованості про серповидноклітинну анемію.

Також відзначають: Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день прогулянки, Міжнародний день коробки, Всесвітній день Альбатроса.

19 червня в історії

19 червня 1819 року до Великої Британії – в порт Ліверпуля – приплив пароплав “Саванна”. Він став першим пароплавом, що перетнув Атлантичний океан. Детальніше.

19 червня 1953 року в США на електричному стільці стратили місцевих комуністів подружжя Джуліуса та Етель Розенбергів. Детальніше.

19 червня 1968 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію № 255 – про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї. Її повна назва “Питання про заходи із забезпечення безпеки держав — учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які не володіють ядерною зброєю”. У тому засіданні Радбезу, яке ухвалювало резолюцію, брали участь представники 15 держав. Жоден не проголосував проти, проте п’ять осіб утрималися (представники Франції, Алжиру, Індії, Пакистану та Бразилії).

Суть резолюції така. По-перше, її автори визнали, що агресія з використанням ядерної зброї проти держави, яка такої зброї не має, “створила б обставини, в яких Рада Безпеки та насамперед її постійні члени, які мають ядерну зброю, повинні були б негайно діяти відповідно до їхніх зобов’язань згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй”. По-друге, “привітали намір” окремих держав забезпечити надання негайної допомоги “будь-якій державі – учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які не володіє ядерною зброєю, яка є жертвою акту чи об’єкта загрози агресії з використанням ядерної зброї”. По-третє, підтвердили право країни на індивідуальну або колективну самооборону, доки Радбез не вживе заходів, які необхідні для підтримки міжнародного миру та безпеки.

“Положення документа, який гарантує безпеку державам, що не мають ядерної зброї, у разі агресії проти них держави, що ядерною зброєю володіє, набули особливої актуальності після агресії російської федерації проти України. Від початку збройного конфлікту 2014 року й особливо після широкомасштабного нападу 24 лютого 2022 року як представники вищого військово-політичного керівництва держави-агресора, так і російські пропагандисти, неодноразово погрожували застосувати проти України ядерну зброю”, – зазначають в Інформаційному агентстві Міністерства оборони України “АрміяInform”.

19 червня 1991 року найвідоміший наркобарон світу та мультимільярдер Пабло Ескобар здався колумбійській владі (добившись скасування для себе екстрадиції до США). Детальніше.

Церковне свято 19 червня

19 червня вшановують пам’ять апостола Юди, брата Господнього по плоті. Він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа, а до того ж – сином Йосипа Обручника від його першої дружини. На початку життя Юда не вірив у божественну сутність свого брата, але згодом – повірив і став одним із 12 його найближчих учнів. При цьому через початкову зневіру вважав себе негідним називатися братом Божим. Після Вознесіння Христа апостол Юда проповідував християнство в Юдеї, Галілеї, Самарії, а потім – у країнах Аравії, Сирії та Месопотамії. Помер близько 80 року у Вірменії, в місті Араті, де його розіп’яли на хресті та пронизали стрілами.

Народні прикмети

Якщо бджоли з самого ранку збирають мед – день буде хорошим.

Якщо бджоли сонні – чекайте на похолодання.

Якщо бджоли не вилазять із вулика – піде дощ.

Якщо бджоли злі – до посухи.

Що не можна робити 19 червня

Пасічникам не можна перераховувати бджіл.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сваритися та заздрити.