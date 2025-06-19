Сегодня 19 июня: какой праздник и день в истории
19 июня в Украине – День фермера. В 1991-м в этот день самый известный наркобарон мира Пабло Эскобар сдался колумбийским властям. В 1968-м Совбез ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. В 1953-м в США на электрическом стуле казнили супругов Розенбергов, которых обвинили в шпионаже в пользу СССР. В 1926-м киллер убил Владимира Оскилко – украинского военного и общественного деятеля времен УНР. В 1819-м в Великобританию прибыл первый пароход, переплывший Атлантический океан.
Праздники и памятные даты 19 июня
19 июня в Украине – День фермера.
В мире – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
Также сегодня: Всемирный день прогулки, День перерыва в работе (отмечают в третий четверг июня), Всемирный день детского футбола, Международный день серповидной анемии, Международный день коробки, Всемирный день альбатроса.
19 июня в истории
19 июня 1819 года в Великобританию – в порт Ливерпуля – приплыл пароход «Саванна». Он стал первым пароходом, пересекшим Атлантический океан. Подробнее.
19 июня 1926 года выстрелом в сердце киллер убил Владимира Оскилко — украинского военного и общественного деятеля времен УНР.
Это произошло в селе Городок под Ровно – через месяц после другого громкого убийства – руководителя Директории УНР Симона Петлюры. Оскилко с 1914 года служил в российской императорской армии и, несмотря на свое не военное, а педагогическое образование, сделал успешную карьеру офицера. В течение всего революционного 1917-го он находился на российской территории – в Туле. А в Украину вернулся только после большевистского переворота в Петрограде. И сразу принял участие в процессах украинизации армии. В январе 1919-го 27-летний Оскилко уже был генерал-хорунжим и командующим Северной группой войск, общая численность которой приближалась к 40 тысячам бойцов. Это войско успешно действовало в родных для своего командующего местах – на Волыни и Полесье и было одним из самых боеспособных в армии УНР.
«Как командир, отличался непримиримым отношением к мародерству, коррупции и казнокрадству. А за симпатии к большевистским идеям однажды приказал отдать под суд целый полк», — дает характеристику Оскилко Украинский институт национальной памяти.
В апреле 1919-го генерал выступил против руководства Директории УНР, поскольку считал правительство во главе с Борисом Мартосом некомпетентным и полным большевистских агентов. Оскилко отказался выполнить несколько приказов Симона Петлюры, а затем совершил попытку госпереворота. При этом лично Петлюру врагом военный не считал, но был склонен оценивать, что атаман – бесхарактерный и непоследовательный, а часть его окружения – предатели. Но переворот подавили, а Оскилко бежал в Польшу, где сдался местным властям. В 1921-м он вернулся в Ровно, которое по условиям Рижского мира между Советской Россией и Польшей отошло полякам. Там экс-генерал издавал политическую газету «Дзвін».
«Погиб в результате покушения в родном селе – убийца выстрелом через окно поздно вечером попал прямо в сердце. По выводам польских следователей, убийство совершил агент большевистского ЧК. Согласно другой версии, покушение совершили члены Украинской военной организации – как месть за сотрудничество с поляками», — отмечает УИНП.
19 июня 1953 года в США на электрическом стуле казнили местных коммунистов супругов Джулиуса и Этель Розенберг. Подробнее.
19 июня 1968 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 255 – о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия. Подробнее.
19 июня 1991 года самый известный наркобарон мира и мультимиллиардер Пабло Эскобар сдался колумбийским властям (добившись отмены для себя экстрадиции в США). Подробнее.
Церковный праздник 19 июня
19 июня чтят память апостола Иуды, брата Господня по плоти. Подробнее.
Народные приметы
Если пчелы с самого утра собирают мед – день будет хорошим.
Если пчелы сонные – ждите похолодания.
Если пчелы не вылазят из улья – пойдет дождь.
Если пчелы злые – к засухе.
Что нельзя делать 19 июня
Пчеловодам нельзя пересчитывать пчел.
Нельзя отказывать в помощи.
Нельзя ссориться и завидовать.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня в Украине – День фермера. В 1991-м в этот день самый известный наркобарон мира Пабло Эскобар сдался колумбийским властям".