Сегодня 25 мая: какой день в истории

25 мая 2024 года российская армия ударила управляемыми авиабомбами по строительному гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке. В 2020-м в США убили чернокожего американца Джорджа Флойда, что вызвало протесты в мире под лозунгом движения «Black Lives Matter». В 2014-м в Украине провели внеочередные выборы президента – после бегства Януковича. В 1926-м убили Симона Петлюру. В 1810-м началась Майская революция, приведшая к образованию Аргентины. В 1787-м в США собрался Конституционный конвент. В 1709-м по приказу московского царя Петра I разрушили Чертомлыкскую Сечь. В 1521-м году император Карл V объявил еретиком Мартина Лютера.

Праздники и памятные даты 25 мая

25 мая в Украине – День Государственной службы специальной связи и защиты информации, День Киева и День химика (оба отмечают в последнее воскресенье мая).

В мире – Международный день пропавших без вести детей, Международный день героев борьбы против тоталитаризма, Международный день без пластика.

Также сегодня: День Африки и начало Всемирной недели предоставления независимости колониальным странам и народам, Всемирный день щитовидной железы, Всемирный день хирургии, Международный день танца степ, Всемирный день Таро.

25 мая в истории

25 мая 1521 года император Священной Римской Империи Карл V издал Вормский эдикт, которым провозгласил еретиком Мартина Лютера. Подробнее.

25 мая 1709 года по приказу Петра I московские оккупанты разрушили Чертомлыкскую Сечь. Подробнее.

25 мая 1787 года в США собрался Конституционный конвент (или Филадельфийский конвент), разработавший конституцию этой страны.

25 мая 1810 года произошло ключевое событие так называемой Майской революции в Буэнос-Айресе. Там мятежники отправили в отставку представителя испанских колониальных властей – вице-короля Рио-де-ла-Платы Бальтасара Идальго де Сиснероса и приступили к формированию временного правительственного органа – Первой хунты. Подробнее.

25 мая 1926 года еврейский анархист Самуил Шварцбард убил в Париже Симона Петлюру. Подробнее.

25 мая 2014 года в Украине на фоне российского вторжения состоялись внеочередные выборы президента. Подробнее.

25 мая 2020 года в США полицейские во время задержания убили чернокожего американца Джорджа Флойда. Это повлекло за собой дальнейшие массовые протесты под лозунгом движения «Black Lives Matter». Подробнее.

25 мая 2024 года российская армия ударила управляемыми авиабомбами по строительному гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке.

Около 16 часов дня в субботу в городе раздались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» – в спальном районе города, среди плотной гражданской застройки. Следом мэр и начальник ХОВА уточнили: прилетело по гипермаркету, есть погибшие и значительное количество раненых. В течение следующих часов стало ясно – эта трагедия станет одной из самых масштабных для Харькова за время вторжения. В гипермаркете в момент удара было около 120 человек.

Огонь быстро распространялся по зданию, где в момент удара находилось немало как сотрудников, так и покупателей. Пламя охватило около 15 тысяч квадратных метров площади.

Вечером того дня без вести пропавшими считали 17 человек. А всю ночь следователи Нацполиции разыскивали на пожарище остатки тел, чтобы в дальнейшем провести ДНК-экспертизы и устанавливать личности погибших. Этот процесс длился четыре дня. 29 мая Харьковская областная прокуратура сообщила: «Поисковые работы в строительном гипермаркете в Харькове, по которому российская армия нанесла авиаудары 25 мая, завершены. Погибли 19 человек: 11 мужчин, шесть женщин и двое детей – 12-летняя девочка и 17-летний парень. Пострадали 54 человека». Самая младшая, 12-летняя девочка, пришла в гипермаркет вместе с мамой, мама тоже погибла.

А 27 мая в Харьковской областной прокуратуре сообщили: жертв могло быть еще больше. Ведь одна из «предназначенных» «Эпицентру» бомб упала и не разорвалась на расстоянии 80 метров от здания.

В общей сложности за сутки 25 мая 2024 года по Харькову прилетало четыре раза: ночью две ракеты «Искандер-М» разрушили лицей в Слободском районе; днем был «прилет» по Центральному парку, а вечером С-300 ударила по центру города, по отделению «Новой почты», ранения получили 25 человек, в том числе 13-летний ребенок.

Церковный праздник 25 мая

25 мая отмечают Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Также христиане чтят память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского. Подробнее.

Народные приметы

Если утро пасмурное — лето будет холодным и дождливым.

Синие тучи вечером обещают перемену погоды.

Что нельзя делать 25 мая

Жене нельзя ревновать мужа.

Нельзя жадничать.

Нельзя оставлять на весь день грязную посуду.