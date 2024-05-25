Россияне ударили двумя ракетами «Искандер-М» по Харькову – прокуратура (фото)

Вид оружия, которым россияне разбили лицей в Харькове, уточнила Харьковская областная прокуратура.

«25 мая примерно в 00:40 враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова. Поврежден лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна. По предварительным данным, россияне ударили по городу двумя ракетами «Искандер-М», — сообщила прокуратура.

Напомним, в 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости.