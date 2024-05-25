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Россияне ударили двумя ракетами «Искандер-М» по Харькову – прокуратура (фото)

Происшествия 10:02   25.05.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили двумя ракетами «Искандер-М» по Харькову – прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Вид оружия, которым россияне разбили лицей в Харькове, уточнила Харьковская областная прокуратура.

«25 мая примерно в 00:40 враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова. Поврежден лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна. По предварительным данным, россияне ударили по городу двумя ракетами «Искандер-М», — сообщила прокуратура.

Напомним, в 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 10:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вид оружия, которым россияне разбили лицей в Харькове, уточнила Харьковская областная прокуратура.".