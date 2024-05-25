В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях

В 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

Также призвал быть осторожными мэр Игорь Терехов.

О пусках врагом ракет предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.