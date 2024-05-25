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В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях

Происшествия 00:48   25.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях

В 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

Также призвал быть осторожными мэр Игорь Терехов.

О пусках врагом ракет предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 00:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.".