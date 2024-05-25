В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
В 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.
Также призвал быть осторожными мэр Игорь Терехов.
О пусках врагом ракет предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Читайте также: Воздушный террор против Волчанска устроила РФ: Генштаб по Харьковщине на 19:30
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, синегубов, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 00:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.".