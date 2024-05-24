Воздушный террор против Волчанска устроила РФ: Генштаб по Харьковщине на 19:30

Ситуация в районе Волчанска напряженная, но контролируемая. Армия РФ сегодня устроила воздушный террор — на город в целом сбросили восемь управляемых авиабомб, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30.

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить украинские подразделения с позиций. Три штурмовые действия продолжаются. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодезя, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 18 с начала дня.