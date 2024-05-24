Воздушный террор против Волчанска устроила РФ: Генштаб по Харьковщине на 19:30
Ситуация в районе Волчанска напряженная, но контролируемая. Армия РФ сегодня устроила воздушный террор — на город в целом сбросили восемь управляемых авиабомб, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30.
На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить украинские подразделения с позиций. Три штурмовые действия продолжаются. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодезя, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.
На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 18 с начала дня.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в районе Волчанска напряженная, но контролируемая. Армия РФ сегодня устроила воздушный террор — на город в целом сбросили восемь управляемых авиабомб".