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11 боев на Харьковском и 18 — на Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:43   24.05.2024
Оксана Якушко
11 боев на Харьковском и 18 — на Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении, в пограничной полосе, россияне проводили штурм от Плетеневки в направлении Тихого, сообщил Генштаб ВСУ. 

Еще два боя продолжаются в Волчанске. Общее число боев в этом направлении сейчас 11.

В Купянском направлении российские атаки наиболее интенсивны — всего за сегодня произошло уже 18 боев.

В течение дня здесь обезвредили убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходное орудие «Гиацинт». Продолжаются 6 боев.

Читайте также: «На Купянском направлении сегодня горячее всего»: данные Генштаба ВСУ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении, в пограничной полосе, россияне проводили штурм от Плетеневки в направлении Тихого, сообщил Генштаб ВСУ. ".