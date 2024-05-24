11 боев на Харьковском и 18 — на Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении, в пограничной полосе, россияне проводили штурм от Плетеневки в направлении Тихого, сообщил Генштаб ВСУ.

Еще два боя продолжаются в Волчанске. Общее число боев в этом направлении сейчас 11.

В Купянском направлении российские атаки наиболее интенсивны — всего за сегодня произошло уже 18 боев.

В течение дня здесь обезвредили убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходное орудие «Гиацинт». Продолжаются 6 боев.