11 боев на Харьковском и 18 — на Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении, в пограничной полосе, россияне проводили штурм от Плетеневки в направлении Тихого, сообщил Генштаб ВСУ.
Еще два боя продолжаются в Волчанске. Общее число боев в этом направлении сейчас 11.
В Купянском направлении российские атаки наиболее интенсивны — всего за сегодня произошло уже 18 боев.
В течение дня здесь обезвредили убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходное орудие «Гиацинт». Продолжаются 6 боев.
Читайте также: «На Купянском направлении сегодня горячее всего»: данные Генштаба ВСУ на 13:00
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «11 боев на Харьковском и 18 — на Купянском направлениях – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 17:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении, в пограничной полосе, россияне проводили штурм от Плетеневки в направлении Тихого, сообщил Генштаб ВСУ. ".