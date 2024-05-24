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«На Купянском направлении сегодня горячее всего»: данные Генштаба ВСУ на 13:00

Общество 14:04   24.05.2024
Виктория Яковенко
«На Купянском направлении сегодня горячее всего»: данные Генштаба ВСУ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

17 боевых столкновений произошло на Купянском направлении, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00.

На Купянском направлении сегодня горячее всего, пишут в Генштабе. Вражеские штурмы отбиты неподалеку от Петропавловки, Стельмаховки, Ивановки, Коломыйчихи, Дружелюбовки, Нововодяного, Ковалевки, Новоегоровки и Невского. Ситуация контролирумая.

На Харьковском направлении оккупанты провели семь штурмовых действий. Россиян отбросили вблизи населенных пунктов Глубокое и Липцы. Украинские воины дают отпор и продолжают отбивать четыре атаки противника в районе Волчанска. По этому населенному пункту авиация противника дважды сбрасывала по две управляемые авиабомбы. Еще одним КАБом россияне ударили по Старице.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 14:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 боевых столкновений произошло на Купянском направлении, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00.".