«На Купянском направлении сегодня горячее всего»: данные Генштаба ВСУ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
17 боевых столкновений произошло на Купянском направлении, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00.
На Купянском направлении сегодня горячее всего, пишут в Генштабе. Вражеские штурмы отбиты неподалеку от Петропавловки, Стельмаховки, Ивановки, Коломыйчихи, Дружелюбовки, Нововодяного, Ковалевки, Новоегоровки и Невского. Ситуация контролирумая.
На Харьковском направлении оккупанты провели семь штурмовых действий. Россиян отбросили вблизи населенных пунктов Глубокое и Липцы. Украинские воины дают отпор и продолжают отбивать четыре атаки противника в районе Волчанска. По этому населенному пункту авиация противника дважды сбрасывала по две управляемые авиабомбы. Еще одним КАБом россияне ударили по Старице.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, Купянское, направление, удар, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 боевых столкновений произошло на Купянском направлении, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00.".