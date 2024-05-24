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“На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше”: дані Генштабу ЗСУ на 13:00

Суспільство 14:04   24.05.2024
Вікторія Яковенко
“На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше”: дані Генштабу ЗСУ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

17 бойових зіткнень сталося на Куп’янському напрямку, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше, пишуть у Генштабі. Ворожі штурми відбиті неподалік Петропавлівки, Стельмахівки, Іванівки, Коломийчихи, Дружелюбівки, Нововодяного, Ковалівки, Новоєгорівки й Невського. Ситуація контрольована.

На Харківському напрямку окупанти провели сім штурмових дій. Росіян відкинули назад поблизу населених пунктів Глибоке й Липці. Українські воїни дають відсіч та продовжують відбивати чотири атаки противника в районі Вовчанська. По цьому населеному пункту авіація противника двічі скидала по дві керовані авіабомби. Ще одним КАБом росіяни вдарили по Стариці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 14:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 бойових зіткнень сталося на Куп’янському напрямку, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13:00.".