Зеленський – у Харкові: обговорював Вовчанський напрямок і опалювальний сезон

Президент України Володимир Зеленський провів нараду у Харкові.

Він зазначив, що на нараді обговорювали оперативну обстановку в регіоні та підготовку до опалювального сезону.

«Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів», – зазначив президент.