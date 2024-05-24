Зеленський – у Харкові: обговорював Вовчанський напрямок і опалювальний сезон
Фото: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду у Харкові.
Він зазначив, що на нараді обговорювали оперативну обстановку в регіоні та підготовку до опалювального сезону.
«Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів», – зазначив президент.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський провів нараду у Харкові.".