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За тиждень до Харкова евакуювалися понад 10 тис. жителів прикордоння – Терехов

Суспільство 13:12   24.05.2024
Вікторія Яковенко
За тиждень до Харкова евакуювалися понад 10 тис. жителів прикордоння – Терехов Фото: Олег Синєгубов

Понад 10 тисяч жителів Вовчанська, Липців та інших населених пунктів, які розташовані в зоні активних бойових дій, евакуювалися до Харкова за останній тиждень.

«У нас є потужності, де розміщати цих людей. Харків завжди був студентським містом, і ми маємо гуртожитки, щоб розміщувати людей. Що стосується умов в яких вони перебувають: нормальні умови, які є. Дуже багато людей були вимушені приїхати до Харкова практично без нічого, забезпечуємо людей завдяки волонтерів, за підтримки міжнародних фондів, забезпечуємо людей всім необхідним», – розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 10 тисяч жителів Вовчанська, Липців та інших населених пунктів, які розташовані в зоні активних бойових дій, евакуювалися до Харкова за останній тиждень.".