За тиждень до Харкова евакуювалися понад 10 тис. жителів прикордоння – Терехов

Понад 10 тисяч жителів Вовчанська, Липців та інших населених пунктів, які розташовані в зоні активних бойових дій, евакуювалися до Харкова за останній тиждень.

«У нас є потужності, де розміщати цих людей. Харків завжди був студентським містом, і ми маємо гуртожитки, щоб розміщувати людей. Що стосується умов в яких вони перебувають: нормальні умови, які є. Дуже багато людей були вимушені приїхати до Харкова практично без нічого, забезпечуємо людей завдяки волонтерів, за підтримки міжнародних фондів, забезпечуємо людей всім необхідним», – розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.