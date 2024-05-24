За тиждень до Харкова евакуювалися понад 10 тис. жителів прикордоння – Терехов
Фото: Олег Синєгубов
Понад 10 тисяч жителів Вовчанська, Липців та інших населених пунктів, які розташовані в зоні активних бойових дій, евакуювалися до Харкова за останній тиждень.
«У нас є потужності, де розміщати цих людей. Харків завжди був студентським містом, і ми маємо гуртожитки, щоб розміщувати людей. Що стосується умов в яких вони перебувають: нормальні умови, які є. Дуже багато людей були вимушені приїхати до Харкова практично без нічого, забезпечуємо людей завдяки волонтерів, за підтримки міжнародних фондів, забезпечуємо людей всім необхідним», – розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, жители, липцы, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 10 тисяч жителів Вовчанська, Липців та інших населених пунктів, які розташовані в зоні активних бойових дій, евакуювалися до Харкова за останній тиждень.".