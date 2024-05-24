“Битва за Харків” зупинилася на північних околицях Липців – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.UA заявив, що росіянам не вистачає ресурсу на Харківщині.

“Звертаю увагу: ситуація в напрямку на Липці – вона не змінюється. Фактично росіяни були зупинені, вони загальмувалися, і їм не вистачає ресурсу для того, щоб розпочати бойові дії на північних околицях Липців. Росіянам буде взагалі дуже складно вести бойові дії в цьому населеному пункті, тому що саме річки Липець і Харків значно ускладнюють цей процес. Максимум, що вони зможуть зробити – це зайти в північну частину. Але потім природна перепона, яка не дозволить їм повноцінно просуватися вглиб населеного пункту. Хоча вже майже ми виходимо на рубіж другого тижня цієї “великої битви за Харків”. А ця “велика битва за Харків” зупинилася на північних околицях Липців, навіть до них не дійшла”, – констатував Коваленко.

Відео: Oboz.UA

Він зазначив, що в Бєлгородській області та безпосередньо в зоні бойових дій у Харківській області окупанти сконцентрували 40 тисяч особового складу – вже на 10 тис. більше, ніж було на 10 травня.

“Росіяни збільшують кількість своїх військ і вони продовжуватимуть її збільшувати, тому що вони все ж таки, ми бачимо, намагаються продовжувати наступальні дії саме в цій локації. Але все ж таки, ми бачимо майже нульовий результат у напрямку на Липці. Вони обирають між Липцями та Вовчанським напрямком“, — вважає оглядач.

Щодо Вовчанська, то там тривають міські бої.

“Згідно з тією інформацією, яку ми отримуємо останнім часом, у тому числі з офіційних джерел, у районі Вовчанська російські окупанти втратили деякі позиції. Тобто їм не вистачає ресурсу, щоб домінувати. Вони у Вовчанську можуть домінувати в першу чергу користуючись з того, що вони використовують артилерійську компоненту, а також авіаційну компоненту нон-стоп безкарно у північній частині населеного пункту. Говорити про те, що російські окупанти мають ресурс для захоплення всього населеного пункту найближчим часом, або, наприклад, вони можуть форсувати річку Вовча – ні, з цим я не погоджуюся. Це неможливо зробити найближчим часом без досить суттєвої підтримки”, – зазначив Коваленко.

Окупанти, звичайно, можуть “забрати” війська у груп “Захід” та “Центр”.

“Хоча з іншого боку, вони вже забрали найбільш боєздатні підрозділи 6-ї ЗВА, яку відправили саме до Вовчанська. А хто наступатиме на Липці?” – поставив риторичне запитання оглядач.

Він також прокоментував ситуацію біля кордону в сусідній Сумській області. Там Коваленко вважає реальною загрозу боїв у прикордонній смузі, де, як і на Харківщині, за його даними поблизу кордону не має фортифікацій на глибині 1 – 3 км. Однак сил для ведення цих бойових дій у росіян значно менше – в Курській області їх близько 10 тисяч.

“Загроз окупації Сум немає, загроза оточення відсутня, захоплення Сумської області – відсутня”, – заявив Олександр Коваленко.