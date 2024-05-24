«Битва за Харьков» остановилась на северных окрестностях Липцев — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.UA заявил, что россиянам не хватает ресурса на Харьковщине.

«Обращаю внимание: ситуация в Липцах – она не меняется. Фактически россияне были остановлены, затормозились, и им не хватает ресурса для того, чтобы начать боевые действия на северных окраинах Липцев. Россиянам будет вообще очень сложно вести боевые действия в этом населенном пункте, потому что реки Липец и Харьков значительно усложняют этот процесс. Максимум, что они смогут сделать – это войти в северную часть. Но дальше — естественная преграда, которая не позволит им полноценно продвигаться вглубь населенного пункта. Хотя мы уже почти выходим на рубеж второй недели этой «великой битвы за Харьков». А эта «большая битва за Харьков» остановилась на северных окраинах Липцев, даже до них не дошли», — констатировал Коваленко.

Видео: Oboz.UA

Он отметил, что в Белгородской области и непосредственно в зоне боевых действий в Харьковской области оккупанты сконцентрировали 40 тысяч личного состава — уже на 10 тыс. больше, чем было на 10 мая.

«Россияне увеличивают количество своих войск, и они будут продолжать его увеличивать, потому что они все же, мы видим, пытаются продолжать наступательные действия именно в этой локации. Но все же мы видим почти нулевой результат в направлении на Липцы. Они выбирают между Липцами и Волчанским направлением», — считает обозреватель.

Что касается Волчанска, то там продолжаются городские бои.

«Согласно той информации, которую мы получаем в последнее время, в том числе из официальных источников, в Волчанском районе российские оккупанты потеряли некоторые позиции. То есть, им не хватает ресурса, чтобы доминировать. Они в Волчанске могут доминировать в первую очередь за счет того, что используют артиллерийскую компоненту, а также авиационную компоненту нон-стоп безнаказанно в северной части населенного пункта. Говорить о том, что у российских оккупантов есть ресурс для захвата всего населенного пункта в ближайшее время, или, например, они могут форсировать реку Волчья – нет, с этим я не соглашаюсь. Это невозможно сделать в ближайшее время без достаточно существенной поддержки», — отметил Коваленко.

Оккупанты, конечно, могут «забрать» войска у групп «Запад» и «Центр».

«Хотя с другой стороны, они уже забрали наиболее боеспособные подразделения 6-й ОВА, которую отправили именно в Волчанск. А кто будет наступать на Липцы?» — задал риторический вопрос обозреватель.

Он также прокомментировал ситуацию у границы в соседней Сумской области. Там Коваленко считает реальной угрозу боев в пограничной полосе, где, как и на Харьковщине, по его данным у границы нет фортификаций на глубине 1 — 3 км. Однако сил для ведения этих боевых действий у россиян значительно меньше — в Курской области их порядка 10 тысяч.

«Угроз оккупации Сум нет, угроза окружения отсутствует, захвата Сумской области — отсутствует», — заявил Александр Коваленко.