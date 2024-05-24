За неделю в Харьков эвакуировались более 10 тыс. жителей приграничья — Терехов
Фото: Олег Синегубов
Более 10 тысяч жителей Волчанска, Липцев и других населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, были эвакуированы в Харьков за последнюю неделю.
«У нас есть мощности, где размещать этих людей. Харьков всегда был студенческим городом, и у нас есть общежития, чтобы размещать людей. Что касается условий, в которых они находятся: нормальные условия, какие есть. Очень многие были вынуждены приехать в Харьков практически без ничего, обеспечиваем людей благодаря волонтерам, при поддержке международных фондов, обеспечиваем людей всем необходимым», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 10 тысяч жителей Волчанска, Липцев и других населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, были эвакуированы в Харьков за последнюю неделю.".