За неделю в Харьков эвакуировались более 10 тыс. жителей приграничья — Терехов

Более 10 тысяч жителей Волчанска, Липцев и других населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, были эвакуированы в Харьков за последнюю неделю.

«У нас есть мощности, где размещать этих людей. Харьков всегда был студенческим городом, и у нас есть общежития, чтобы размещать людей. Что касается условий, в которых они находятся: нормальные условия, какие есть. Очень многие были вынуждены приехать в Харьков практически без ничего, обеспечиваем людей благодаря волонтерам, при поддержке международных фондов, обеспечиваем людей всем необходимым», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.