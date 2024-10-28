Що чекає на Харків, якщо ворог вдарить по енергетиці: коментар Терехова

Харків досі не має власної генерації енергії, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

«Були випадки, коли була перерва в енергопостачанні. Так, вона була невелика, проте після цього доводилось багато перезапускати систем. Якщо буде влучання – то не буде електропостачання. Так, ми прорахували певні кроки дій, але будемо сподіватися, що пройдемо опалювальний сезон і зиму в більш-менш нормальних умовах», – сказав