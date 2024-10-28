Як виглядає Харків та Чугуїв після обстрілів РФ, показали в поліції (фото)

Фото зруйнованих будинків та інших об’єктів внаслідок ударів РФ по Харкову та Чугуєву опублікували вранці 28 жовтня в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Вночі ворог атакував Чугуїв та повторно ударив по Харкову, постраждали 15 цивільних громадян, в тому числі п’ятеро дітей”, – написали в поліції.