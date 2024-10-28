Як виглядає Харків та Чугуїв після обстрілів РФ, показали в поліції (фото)
Фото зруйнованих будинків та інших об’єктів внаслідок ударів РФ по Харкову та Чугуєву опублікували вранці 28 жовтня в ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Вночі ворог атакував Чугуїв та повторно ударив по Харкову, постраждали 15 цивільних громадян, в тому числі п’ятеро дітей”, – написали в поліції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 10:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото зруйнованих будинків та інших об’єктів внаслідок ударів РФ по Харкову та Чугуєву опублікували вранці 28 жовтня в ГУ Нацполіції в Харківській області.".