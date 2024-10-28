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Як виглядає Харків та Чугуїв після обстрілів РФ, показали в поліції (фото)

Події 10:38   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як виглядає Харків та Чугуїв після обстрілів РФ, показали в поліції (фото)

Фото зруйнованих будинків та інших об’єктів внаслідок ударів РФ по Харкову та Чугуєву опублікували вранці 28 жовтня в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Вночі ворог атакував Чугуїв та повторно ударив по Харкову, постраждали 15 цивільних громадян, в тому числі п’ятеро дітей”, – написали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото зруйнованих будинків та інших об’єктів внаслідок ударів РФ по Харкову та Чугуєву опублікували вранці 28 жовтня в ГУ Нацполіції в Харківській області.".