Как выглядит Харьков и Чугуев после обстрелов РФ, показали в полиции (фото)

Фото разрушенных домов и других объектов вследствие ударов РФ по Чугуеву и Харькову опубликовали утром 28 октября в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ночью враг атаковал Чугуев и повторно ударил по Харькову, пострадали 15 гражданских, в том числе пятеро детей», – написали в полиции.