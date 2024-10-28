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Как выглядит Харьков и Чугуев после обстрелов РФ, показали в полиции (фото)

Происшествия 10:38   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Как выглядит Харьков и Чугуев после обстрелов РФ, показали в полиции (фото)

Фото разрушенных домов и других объектов вследствие ударов РФ по Чугуеву и Харькову опубликовали утром 28 октября в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ночью враг атаковал Чугуев и повторно ударил по Харькову, пострадали 15 гражданских, в том числе пятеро детей», – написали в полиции.

Читайте также: Чем ночью била РФ по Харькову и Чугуеву, рассказали в прокуратуре (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото разрушенных домов и других объектов вследствие ударов РФ по Чугуеву и Харькову опубликовали утром 28 октября в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".