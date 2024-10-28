Чем ночью била РФ по Харькову и Чугуеву, рассказали в прокуратуре (видео)
О последствиях ночных вражеских обстрелах Харькова и Чугуева сообщили утром 28 октября в Харьковской областной прокуратуре.
«В 02:10 минут россияне нанесли удар по Холодногорскому району города Харькова – попадание в девятый этаж девятиэтажного жилого дома. На месте травмированы семь человек. У двух человек – ранение тела. Среди них – 16-летняя девочка. Пятеро человек – с острой реакцией на стресс. Предварительно, для обстрела использован авиационный боеприпас, тип которого устанавливается. Были выбиты стекла в более чем 100 квартирах. По факту этого уголовного преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 статьи 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны», – сказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Кроме того, в 03:15 россияне ударили по Чугуеву из РСЗО «Торнадо-С». Пострадали восемь человек, в том числе – четверо несовершеннолетних мальчиков.
«Всего в результате ночных островов города Харькова и города Чугуев ранения получил 21 человек, среди них пятеро детей. По факту обстрела города Чугуев также открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 438 УКУ», – добавил Чубенко.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прокуратура Харьковской области, чубенко;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 09:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ночных вражеских обстрелах Харькова и Чугуева сообщили утром 28 октября в Харьковской областной прокуратуре.".