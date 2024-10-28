Чем ночью била РФ по Харькову и Чугуеву, рассказали в прокуратуре (видео)

О последствиях ночных вражеских обстрелах Харькова и Чугуева сообщили утром 28 октября в Харьковской областной прокуратуре.

«В 02:10 минут россияне нанесли удар по Холодногорскому району города Харькова – попадание в девятый этаж девятиэтажного жилого дома. На месте травмированы семь человек. У двух человек – ранение тела. Среди них – 16-летняя девочка. Пятеро человек – с острой реакцией на стресс. Предварительно, для обстрела использован авиационный боеприпас, тип которого устанавливается. Были выбиты стекла в более чем 100 квартирах. По факту этого уголовного преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 статьи 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны», – сказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Кроме того, в 03:15 россияне ударили по Чугуеву из РСЗО «Торнадо-С». Пострадали восемь человек, в том числе – четверо несовершеннолетних мальчиков.

«Всего в результате ночных островов города Харькова и города Чугуев ранения получил 21 человек, среди них пятеро детей. По факту обстрела города Чугуев также открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 438 УКУ», – добавил Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокуратура