Live
  • Пн 28.10.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.31
  • EUR 44.71

Синегубов: 21 человек пострадал за сутки из-за обстрелов РФ. Разрушены дома

Происшествия 09:11   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: 21 человек пострадал за сутки из-за обстрелов РФ. Разрушены дома скриншот

Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ударов РФ по Харькову и области.

По данным Синегубова, ночью, в 03:17, враг обстрелял лесопарковую зону в Харькове. Зафиксировали попадание в землю, пострадавших нет. До этого, в 02:18, россияне ударили по девятиэтажке – ранены семь людей, частично разрушены стены на девятом этаже.

«20:45 Харьков. Обстрел с попаданием в хозяйственное сооружение. Поврежден 21 частный дом и 4 автомобиля. Пострадали 6 человек. 20:40 Харьков. Попадание КАБ в открытый участок местности на территории частного домовладения. Частично разрушены частные жилые дома, повреждены придомовые постройки, гостиница, многоквартирный жилой дом, админздание», – сообщил Синегубов.

Также ночью «прилетело» по Чугуеву – там горела хозпостройка. Пострадали восемь людей, среди них – пятеро детей, уточнил начальник ХОВА.

Читайте также: Новости Харькова – главное за 28.10: ночью «прилетело» по Харькову, 7 раненых

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали (обновлено)
Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали (обновлено)
28.10.2024, 07:08
Новости Харькова – главное за 28.10: «прилеты» по Харьковщине, 21 пострадавший
Новости Харькова – главное за 28.10: «прилеты» по Харьковщине, 21 пострадавший
28.10.2024, 09:49
Сегодня 28 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября: какой праздник и день в истории
28.10.2024, 06:00
Четыре дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова
Четыре дня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова
26.10.2024, 22:03
Взрывы в Харькове: КАБы упали в двух районах, четверо пострадавших (видео)
Взрывы в Харькове: КАБы упали в двух районах, четверо пострадавших (видео)
27.10.2024, 22:50
Чем ночью била РФ по Харькову и Чугуеву, рассказали в прокуратуре (видео)
Чем ночью била РФ по Харькову и Чугуеву, рассказали в прокуратуре (видео)
28.10.2024, 09:40

Новости по теме:

09:11
Синегубов: 21 человек пострадал за сутки из-за обстрелов РФ. Разрушены дома
08:19
РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб
17:00
Войска РФ активно шли на позиции защитников на Купянском направлении — Генштаб
09:01
Враг атаковал 14 раз и активно применял авиацию на Купянском направлении — ГШ
13:47
Полсотни КАБов сбросил враг на Харьковщину за сутки: это антирекорд — Тимошко

Вы читали новость: «Синегубов: 21 человек пострадал за сутки из-за обстрелов РФ. Разрушены дома»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 09:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ударов РФ по Харькову и области.".