Синегубов: 21 человек пострадал за сутки из-за обстрелов РФ. Разрушены дома

Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ударов РФ по Харькову и области.

По данным Синегубова, ночью, в 03:17, враг обстрелял лесопарковую зону в Харькове. Зафиксировали попадание в землю, пострадавших нет. До этого, в 02:18, россияне ударили по девятиэтажке – ранены семь людей, частично разрушены стены на девятом этаже.

«20:45 Харьков. Обстрел с попаданием в хозяйственное сооружение. Поврежден 21 частный дом и 4 автомобиля. Пострадали 6 человек. 20:40 Харьков. Попадание КАБ в открытый участок местности на территории частного домовладения. Частично разрушены частные жилые дома, повреждены придомовые постройки, гостиница, многоквартирный жилой дом, админздание», – сообщил Синегубов.

Также ночью «прилетело» по Чугуеву – там горела хозпостройка. Пострадали восемь людей, среди них – пятеро детей, уточнил начальник ХОВА.