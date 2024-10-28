Синегубов: 21 человек пострадал за сутки из-за обстрелов РФ. Разрушены дома
Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ударов РФ по Харькову и области.
По данным Синегубова, ночью, в 03:17, враг обстрелял лесопарковую зону в Харькове. Зафиксировали попадание в землю, пострадавших нет. До этого, в 02:18, россияне ударили по девятиэтажке – ранены семь людей, частично разрушены стены на девятом этаже.
«20:45 Харьков. Обстрел с попаданием в хозяйственное сооружение. Поврежден 21 частный дом и 4 автомобиля. Пострадали 6 человек. 20:40 Харьков. Попадание КАБ в открытый участок местности на территории частного домовладения. Частично разрушены частные жилые дома, повреждены придомовые постройки, гостиница, многоквартирный жилой дом, админздание», – сообщил Синегубов.
Также ночью «прилетело» по Чугуеву – там горела хозпостройка. Пострадали восемь людей, среди них – пятеро детей, уточнил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 09:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ударов РФ по Харькову и области.".