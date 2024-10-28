Новости Харькова – главное за 28.10: ночью «прилетело» по Харькову, 7 раненых
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:08
Вследствие обстрела Чугуева пострадали четверо детей – Минаева
«Сегодня ночью российские агрессоры обстреляли кассетными боеприпасами микрорайон Чугуева с частной застройкой. В результате этой варварской акции имеем множество пострадавших, в том числе детей 1, 6, 10 и 12 лет. Также последствия обстрела есть повреждения жилья и имущества наших земляков», – написала мэр Чугуева Галина Минаева.
07:38
Били из РСЗО «Торнадо-С»: ночью оккупанты обстреляли Чугуев, есть пострадавшие
Взрывы в Чугуеве прозвучали в 03:17 – россияне ударили по Чугуеву из РСЗО «Торнадо-С». Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилетело» по частному дому.
«Одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в Чугуеве, разрушено хозяйственное сооружение», – написал Синегубов.
Тем временем в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что вследствие «прилета» есть пострадавшие.
«За медицинской помощью обратились два гражданских человека. У них острая реакция на стресс. Также в медицинской помощи нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины обломочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей острая реакция на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте», – добавили в полиции.
Правоохранители отметили, что на месте обстрела работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники. Они опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют очередные военные преступления россиян.
07:17
Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали
О том, что в Харькове раздалась серия взрывов, сообщил в 02:13 мэр Игорь Терехов.
После этого начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.
Вскоре стало известно, что враг ударил по девятиэтажке в Холодногорском районе. По данным мэра, из-за обстрела в доме начался пожар.
Уже утром Терехов уточнил, что на данный момент известно о семи пострадавших, среди них – 16-летняя девушка.
На месте до сих пор работают компетентные службы, волонтеры, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 08:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".