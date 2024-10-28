Новости Харькова – главное за 28.10: ночью «прилетело» по Харькову, 7 раненых

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:08

Вследствие обстрела Чугуева пострадали четверо детей – Минаева

«Сегодня ночью российские агрессоры обстреляли кассетными боеприпасами микрорайон Чугуева с частной застройкой. В результате этой варварской акции имеем множество пострадавших, в том числе детей 1, 6, 10 и 12 лет. Также последствия обстрела есть повреждения жилья и имущества наших земляков», – написала мэр Чугуева Галина Минаева.

07:38

Били из РСЗО «Торнадо-С»: ночью оккупанты обстреляли Чугуев, есть пострадавшие

Взрывы в Чугуеве прозвучали в 03:17 – россияне ударили по Чугуеву из РСЗО «Торнадо-С». Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилетело» по частному дому.

«Одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в Чугуеве, разрушено хозяйственное сооружение», – написал Синегубов.

Тем временем в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что вследствие «прилета» есть пострадавшие.

«За медицинской помощью обратились два гражданских человека. У них острая реакция на стресс. Также в медицинской помощи нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины обломочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей острая реакция на стресс. Медицинская помощь предоставлена ​​на месте», – добавили в полиции.

Правоохранители отметили, что на месте обстрела работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники. Они опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют очередные военные преступления россиян.

07:17

Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали

О том, что в Харькове раздалась серия взрывов, сообщил в 02:13 мэр Игорь Терехов.

После этого начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Вскоре стало известно, что враг ударил по девятиэтажке в Холодногорском районе. По данным мэра, из-за обстрела в доме начался пожар.

Уже утром Терехов уточнил, что на данный момент известно о семи пострадавших, среди них – 16-летняя девушка.

На месте до сих пор работают компетентные службы, волонтеры, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил мэр.