340 раз обстреляла РФ наши позиции на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков»

О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 28 октября в ОТГВ «Харьков».

В целом, ситуация на севере Харьковщины не изменилась и остается тяжелой, рассказали в ВСУ.

«За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 20 КАБов и 12 НАР. Нанесли 54 удара дронами-камикадзе. Совершили 340 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 42 убитых, 72 раненых. Также ВСУ уничтожили 72 единицы вооружения и военной техники: 11 артсистем, два танка, 13 авто, 40 БПЛА. Кроме того, ВС РФ лишились 80 укрытий.