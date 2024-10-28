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340 раз обстреляла РФ наши позиции на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков»

Украина 10:20   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
340 раз обстреляла РФ наши позиции на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 28 октября в ОТГВ «Харьков».

В целом, ситуация на севере Харьковщины не изменилась и остается тяжелой, рассказали в ВСУ.

«За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 20 КАБов и 12 НАР. Нанесли 54 удара дронами-камикадзе. Совершили 340 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 42 убитых, 72 раненых. Также ВСУ уничтожили 72 единицы вооружения и военной техники: 11 артсистем, два танка, 13 авто, 40 БПЛА. Кроме того, ВС РФ лишились 80 укрытий.

Читайте также: РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 28 октября в ОТГВ «Харьков».".