340 раз обстреляла РФ наши позиции на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков»
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 28 октября в ОТГВ «Харьков».
В целом, ситуация на севере Харьковщины не изменилась и остается тяжелой, рассказали в ВСУ.
«За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 20 КАБов и 12 НАР. Нанесли 54 удара дронами-камикадзе. Совершили 340 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».
Потери врага за сутки: 42 убитых, 72 раненых. Также ВСУ уничтожили 72 единицы вооружения и военной техники: 11 артсистем, два танка, 13 авто, 40 БПЛА. Кроме того, ВС РФ лишились 80 укрытий.
Читайте также: РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «340 раз обстреляла РФ наши позиции на Харьковском направлении – ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 10:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 28 октября в ОТГВ «Харьков».".