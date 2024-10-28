340 разів обстріляла РФ наші позиції на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 28 жовтня в ОТУВ “Харків”.
Загалом ситуація на півночі Харківщини не змінилася і залишається важкою, розповіли у ЗСУ.
“Протягом минулої доби ворог чотири рази штурмував наші позиції поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 20 КАБів та 12 НАР. Завдали 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 340 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.
Втрати ворога за добу: 42 вбитих, 72 поранених. Також ЗСУ знищили 72 одиниці озброєння та військової техніки: 11 артсистем, два танки, 13 авто, 40 БПЛА. Крім того, ЗС РФ втратили 80 укриттів.
Читайте також: РФ продовжує атакувати: 24 бої за добу було на Харківщині – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: ЗСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «340 разів обстріляла РФ наші позиції на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 10:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 28 жовтня в ОТУВ “Харків”.".