340 разів обстріляла РФ наші позиції на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”

Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 28 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Загалом ситуація на півночі Харківщини не змінилася і залишається важкою, розповіли у ЗСУ.

“Протягом минулої доби ворог чотири рази штурмував наші позиції поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 20 КАБів та 12 НАР. Завдали 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 340 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 42 вбитих, 72 поранених. Також ЗСУ знищили 72 одиниці озброєння та військової техніки: 11 артсистем, два танки, 13 авто, 40 БПЛА. Крім того, ЗС РФ втратили 80 укриттів.