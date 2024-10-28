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340 разів обстріляла РФ наші позиції на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”

Україна 10:20   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
340 разів обстріляла РФ наші позиції на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків” Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 28 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Загалом ситуація на півночі Харківщини не змінилася і залишається важкою, розповіли у ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог чотири рази штурмував наші позиції поблизу  Вовчанська.  російські окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 20 КАБів та 12 НАР. Завдали 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 340 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 42 вбитих, 72 поранених. Також ЗСУ знищили 72 одиниці озброєння та військової техніки: 11 артсистем, два танки, 13 авто, 40 БПЛА. Крім того, ЗС РФ втратили 80 укриттів.

Читайте також: РФ продовжує атакувати: 24 бої за добу було на Харківщині – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 10:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 28 жовтня в ОТУВ “Харків”.".