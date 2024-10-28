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РФ продовжує атакувати: 24 бої за добу було на Харківщині – Генштаб

Україна 08:19   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ продовжує атакувати: 24 бої за добу було на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та авіаудари, які зафіксували за добу на Харківщині, поінформували вранці 28 жовтня в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку РФ атакувала наші позиції чотири рази. Сили оборони відбивали ворожі штурми у районі Вовчанська, уточнили у ГШ. На Куп’янщині окупанти намагалися наступати 20 разів.

Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого“, – уточнили в Генштабі.

Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Кудіївку, Малі Проходи, Вовчанськ та Лозову.

Також у ГШ оновили дані про втрати ЗС РФ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та авіаудари, які зафіксували за добу на Харківщині, поінформували вранці 28 жовтня в Генштабі ЗСУ.".