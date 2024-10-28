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Постраждали п’ятеро дітей: ДСНС про наслідки нічних обстрілів Харківщини

Події 07:50   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали п’ятеро дітей: ДСНС про наслідки нічних обстрілів Харківщини

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області постраждала 21 людина, серед них – п’ятеро дітей, повідомили вранці в ГУ ДСНС України в Харківській області. 

Увечері та вночі ворог обстріляв Шевченківський, Салтівський та Холодногірський район Харкова. Також під удари потрапило місто Чугуєв.

Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури. У місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано. У Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи“, – написали рятувальники.

Читайте також: Били з РСЗВ «Торнадо-С»: вночі окупанти обстріляли Чугуєв, є постраждалі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області постраждала 21 людина, серед них – п’ятеро дітей, повідомили вранці в ГУ ДСНС України в Харківській області. ".