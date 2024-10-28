Постраждали п’ятеро дітей: ДСНС про наслідки нічних обстрілів Харківщини
Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області постраждала 21 людина, серед них – п’ятеро дітей, повідомили вранці в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Увечері та вночі ворог обстріляв Шевченківський, Салтівський та Холодногірський район Харкова. Також під удари потрапило місто Чугуєв.
“Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури. У місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано. У Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи“, – написали рятувальники.
Читайте також: Били з РСЗВ «Торнадо-С»: вночі окупанти обстріляли Чугуєв, є постраждалі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожежа, прилеты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Постраждали п’ятеро дітей: ДСНС про наслідки нічних обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 07:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області постраждала 21 людина, серед них – п’ятеро дітей, повідомили вранці в ГУ ДСНС України в Харківській області. ".