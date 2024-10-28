Постраждали п’ятеро дітей: ДСНС про наслідки нічних обстрілів Харківщини

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області постраждала 21 людина, серед них – п’ятеро дітей, повідомили вранці в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері та вночі ворог обстріляв Шевченківський, Салтівський та Холодногірський район Харкова. Також під удари потрапило місто Чугуєв.

“Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури. У місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано. У Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи“, – написали рятувальники.