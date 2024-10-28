Пострадали пятеро детей: ГСЧС о последствиях ночных обстрелов Харьковщины

В результате вражеских обстрелов Харькова и области пострадал 21 человек, среди них – пятеро детей, сообщили утром в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером и ночью враг обстрелял Шевченковкий, Салтовский и Холодногорский район Харькова. Также под удары попал город Чугуев.

«Произошли разрушения и повреждения жилищной инфраструктуры. В городе Чугуев произошел пожар в хозяйственном сооружении, который силами подразделений ГСЧС оперативно ликвидирован. В Холодногорском районе города Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы», – написали спасатели.