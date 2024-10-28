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Пострадали пятеро детей: ГСЧС о последствиях ночных обстрелов Харьковщины

Происшествия 07:50   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пострадали пятеро детей: ГСЧС о последствиях ночных обстрелов Харьковщины

В результате вражеских обстрелов Харькова и области пострадал 21 человек, среди них – пятеро детей, сообщили утром в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Вечером и ночью враг обстрелял Шевченковкий, Салтовский и Холодногорский район Харькова. Также под удары попал город Чугуев.

«Произошли разрушения и повреждения жилищной инфраструктуры. В городе Чугуев произошел пожар в хозяйственном сооружении, который силами подразделений ГСЧС оперативно ликвидирован. В Холодногорском районе города Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы», – написали спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 07:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харькова и области пострадал 21 человек, среди них – пятеро детей, сообщили утром в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".