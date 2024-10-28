Били из РСЗО «Торнадо-С»: ночью РФ обстреляла Чугуев, есть раненые (обновлено)
Взрывы в Чугуеве прозвучали в 03:17 – россияне ударили по Чугуеву из РСЗО «Торнадо-С».
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилетело» по частному дому.
«Одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в Чугуеве, разрушено хозяйственное сооружение», – написал Синегубов.
Тем временем в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что вследствие «прилета» есть пострадавшие.
«За медицинской помощью обратились два гражданских человека. У них острая реакция на стресс. Также в медицинской помощи нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины обломочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей острая реакция на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте», – добавили в полиции.
Правоохранители отметили, что на месте обстрела работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники. Они опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют очередные военные преступления россиян.
Обновлено в 07:57. Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что вследствие обстрела пострадали четверо детей.
«В результате этой варварской акции имеем множество пострадавших, в том числе детей 1, 6, 10 и 12 лет. Также последствиями обстрела есть повреждение жилья и имущества наших земляков», – написала Минаева.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, оккупанты, окупанти, ударили, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Чугуеве прозвучали в 03:17 – оккупанты ударили по Чугуеву из РСЗО «Торнадо-С». ".