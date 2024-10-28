Били из РСЗО «Торнадо-С»: ночью РФ обстреляла Чугуев, есть раненые (обновлено)

Взрывы в Чугуеве прозвучали в 03:17 – россияне ударили по Чугуеву из РСЗО «Торнадо-С».

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилетело» по частному дому.

«Одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в Чугуеве, разрушено хозяйственное сооружение», – написал Синегубов.

Тем временем в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что вследствие «прилета» есть пострадавшие.

«За медицинской помощью обратились два гражданских человека. У них острая реакция на стресс. Также в медицинской помощи нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины обломочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей острая реакция на стресс. Медицинская помощь предоставлена ​​на месте», – добавили в полиции.

Правоохранители отметили, что на месте обстрела работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники. Они опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют очередные военные преступления россиян.

Обновлено в 07:57. Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что вследствие обстрела пострадали четверо детей.

«В результате этой варварской акции имеем множество пострадавших, в том числе детей 1, 6, 10 и 12 лет. Также последствиями обстрела есть повреждение жилья и имущества наших земляков», – написала Минаева.