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Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали

Происшествия 07:08   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Взрывы в Харькове раздались около 02:13. 

О том, что в Харькове раздалась серия взрывов сообщил в 02:13 мэр Игорь Терехов. 

После этого начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. 

Вскоре стало известно, что враг ударил по девятиэтажке в Холодногорском районе. По данным мэра, из-за обстрела в доме начался пожар. 

Уже утром Терехов уточнил, что на данный момент известно о семи пострадавших, среди них – 16-летняя девушка. 

На месте до сих пор работают компетентные службы, волонтеры, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове раздались около 02:13. ".