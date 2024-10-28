Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали

Взрывы в Харькове раздались около 02:13.

О том, что в Харькове раздалась серия взрывов сообщил в 02:13 мэр Игорь Терехов.

После этого начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Вскоре стало известно, что враг ударил по девятиэтажке в Холодногорском районе. По данным мэра, из-за обстрела в доме начался пожар.

Уже утром Терехов уточнил, что на данный момент известно о семи пострадавших, среди них – 16-летняя девушка.

На месте до сих пор работают компетентные службы, волонтеры, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил мэр.