Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Взрывы в Харькове раздались около 02:13.
О том, что в Харькове раздалась серия взрывов сообщил в 02:13 мэр Игорь Терехов.
После этого начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.
Вскоре стало известно, что враг ударил по девятиэтажке в Холодногорском районе. По данным мэра, из-за обстрела в доме начался пожар.
Уже утром Терехов уточнил, что на данный момент известно о семи пострадавших, среди них – 16-летняя девушка.
На месте до сих пор работают компетентные службы, волонтеры, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил мэр.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, многоэтажка, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове раздались около 02:13. ".